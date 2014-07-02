"الجارديان": توني بلير مستشارا اقتصاديا لـ"السيسي" ضمن برنامج تموله الإمارات

كتب : محمد شنح منذ 13 دقيقة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وافق على أن يكون مستشارًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الجانب الاقتصادي، وذلك ضمن برنامج اقتصادي تنموي، تموِّله دولة الإمارات.

وِأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق سيقدِّم الاستشارات لإصلاح الاقتصاد المصري، بالتنسيق مع فريق عمل تموِّله الإمارات، ويديره بيت الاستشارات الاستراتيجية، "ستراتيجي آند"، وذلك سعيًا لجذب الاستثمارات لمصر، في ظل أزمتها الاقتصادية، وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المانحين الذي يعقده أصدقاء مصر وتقوده السعودية والكويت والإمارات.