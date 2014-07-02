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نجم المنتخب الجزائري لأحلام :لسنا بحاجة لأموال أحد أعطوها لغزة

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نجم المنتخب الجزائري لأحلام :لسنا بحاجة لأموال أحد أعطوها لغزة نجم المنتخب الجزائري لأحلام :لسنا بحاجة لأموال أحد أعطوها لغزة

الأربعاء 02-07-2014 18:11

منذ مشاركة الجزائري في "المونديال" وهو يحظى بالدعم والتشجيع من كل الفنانين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الفنانة أحلام كانت الفنانة العربية الوحيدة التي وعدت بجوائز وهدايا قيمة للمنتخب الجزائري، من بينها كرة مرصعة بالماس اذا تأهل للنهائيات، كما أعلنت انها ستهدي مبلغ عشرة آلاف دولار عن كل هدف يسجله أي لاعب جزائري في المنافسات.
ولكن بعد خروج المنتخب الجزاري من "المونديال" رد نجمه إسلام سليماني فى تصريح له أبرزته الصحف الجزائرية " الخضر ليسوا بحاجة الى اموال من أحد، أعطوها لغزة فهي في أمسّ الحاجة إليها".

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سيدتي

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