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عمرو أديب: لديّ أدلة أن برنامج رامز جلال مفبرك

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عمرو أديب: لديّ أدلة أن برنامج رامز جلال مفبرك عمرو أديب: لديّ أدلة أن برنامج رامز جلال مفبرك

الأربعاء 02-07-2014 18:17

القاهرة_مروة عبد الفضيل

وصف الإعلامي المصري عمرو أديب برنامج "رامز قرش البحر" في إحدى فقرات برنامجه "القاهرة اليوم"بالمفبرك، حيث تحدث عن حلقة الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض قائلاً "كيف تظل رانيا ممسكة بنظاراتها وهي تغرق؟ وهما كانوا واقفين على إيه ولماذا لا يغرق القارب للنهاية؟".
من ناحيتها فقد ردت رانيا عبر "فيس بوك" قائلة:" أولا يا عمرو إحنا لابسين لايف جاكيت واقفين علي أيه بس؟ ثانياً بغرق وأنا ماسكه النظارة أنا لو رميتها وعملت الأوفر ده ابقى عارفه انه مقلب وبمثل للآخر. الحركات لا أراديه انك ماسك حاجه في أيديك وتنسها دليل أنه من هول الصدمة مش عارف بتعمل آيه... في لحظه دماغك بتقف وبتبقى مش عارف أنت فين. لكن تمام كل واحد حر إلي يصدق واللي ما يصدقش براحته".
الجدير بالذكر أن عمرو أديب أيضاً سبق وانتقد حلقة فيفي عبده مع رامز حيث قال في برنامجه إنه يمتلك الأدلة على فبركة الحلقة، موضحاً أن شعر فيفي لم يتعرض لأي بلل كما أن المصور الذي كان مع الفنانة فيفي عبده في القارب لم يكن يظهر أي مشاعر خوف، بل يستمر في أداء عمله كأن شيئا لم يحدث، كما أن القرش الذي يسبح فوق البحر لا يخيف.

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سيدتي