مستشفى " دار الفؤاد " تقاضي مسلسل " صاحب السعادة "

القاهرة_ أيمن نجم

أعرب الدكتور هشام الخولي مدير مستشفى " دار الفؤاد " عن استيائه الشديد من المشاهد التي ذكر فيها اسم المستشفى في مسلسل "صاحب السعادة" لعادل إمام بشكل انتهازي يخبر المشاهدين أن المال بالنسبة للمستشفى أهم من حياة المريض.

وأكد أن المستشار القانوني يدرس الأمر لحفظ حق المستشفى خاصة أن القائمين على المسلسل لم يستأذنوا في عرض اسم المستشفى في المسلسل ولم يتم تصوير المشاهد نفسها داخلها.

وقد جاء الحوار بين الفنان عادل إمام وموظف الاستقبال بالمستشفى كالآتي " يا أستاذ الست بتولد قدامكم.. دخلوها الأول وبعدين نشوف موضوع الفلوس هو إحنا هنسيبها ونجرى.. وابقوا خدوا الواد رهن عندكم " حيث كان المكان الذي تم به التصوير يدل على أنها مستشفى دار الفؤاد .

وفى الوقت الذي تصور فيه المشاهدون أن استخدام اسم مستشفى " دار الفؤاد " دعاية له اكتشف من السياق الدرامي عكس ذلك حيث رفض العاملون في المستشفى دخول سيدة في حالة وضع وتتألم بشدة قبل تسديد مبلغ 7 آلاف و500 جنيه تحت الحساب لفتح غرفة العمليات، وانتهت مشاهد المستشفى بفاتورة قدرها 15 ألفاً و800 جنيه كإجمالي تكلفة عملية الوضع الأمر الذي أثار استهجان عادل إمام وعقب ساخراً من إدارة المستشفى " ليه مين اللي بتولد.. الملكة إليزابيث ؟"