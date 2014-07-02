وفاة بول مازورسكي عن 84 عاماً

توفي الممثل والكاتب والمخرج الأمريكي Paul Mazursky، صاحب أفلام "Bob & Carol & Ted & Alice" و"An Unmarried Woman"، عن عمرٍ ناهز الـ84 عاماً.

وقد أكدت، Nancy Willen، الناطقة الرسمية بإسم المخرج، خبر وفاته يوم الإثنين في مستشفى " Cedars-Sinai" في لوس أنجليس.

Paul ترشح 5 مرات لجوائز أوسكار، وولد في نيويورك عام 1930، حيث كان اسمه Irwin Mazursky، لكنه بعد أن بدأ التمثيل عام 1953 أطلق على نفسه اسم Paul، وكان أول عمل من إخراجه وكتابته عام 1960.

يذكر أن Paul Mazursky متزوج ولديه ابنة وأحفاد، إضافة الى أحفاد الأحفاد.

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