عين على الشاشة3/30: الفخراني ظلم ابنته وجمال سليمان يعترف بالفشل

تتواصل المسلسلات العربية في سباقها الماراثوني مساء كل ليلة على عشرات الشاشات العربية، وقد انقسم الجمهور بينها ، وأصبح لكل عمل أتباعه... وهذه أبرز حكايا وفصول المسلسلات.

يحيى الفخراني أداء مدهش في "دهشة"

بعد نجاح فريق مسلسل"الخواجة عبد القادر" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، استعان هذا الأخير به ثانيةً في مسلسله الجديد "دهشة" المأخوذ عن مسرحية "الملك لير" للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير، حيث كتب له السيناريو والحوار الكاتب عبد الرحيم كمال، وأخرجه نجله شادي الفخراني ووضع له الموسيقى التصويرية الموسيقار الدكتور عمر خيرت، وتحول العمل الكلاسيكي العالمي إلى عمل عربي صعيدي روحاً ولهجة،واستحضر الملك لير بالنص الصعيدي في روح وجسد الشيخ القوي الثري الباسل (يحيى الفخراني) الذي ينغص عليه حياته ومنامه عدم إنجابه ولدا ذكرا يحفظ له سلالته وذكره في الدنيا إذ لم يرزقه الله سوى بثلاث بنات، وعندما يفقد صديقه العجوز الوحيد الذي يترك له كنزاً من سبائك الذهب، يشعر بمرارة إحساس صديقه الذي لم يكن لديه زوجة أو ولد، لكن شقيقته سكن تقترح عليه أن يترك كل شيء لبناته حتى لا يرثه أخوته من أبيه الذين حرموه من ميراث أبيه صغيراً، ويقرر أن يقدم على ذلك، فيدعو إخوته الرجال وابنتيه وأزواجهما وابنته الثالثة نعمة إلى إجتماع عائلي هام في منزل شقيقته سكن.

النص رشيق وجميل وعميق الفكر والمعنى، واستند في سرده على نص روائي مزج بين الحكاية والأسطورة بأسلوب واقعي منطقي، وأداء يحيى الفخراني المدهش زاد من قوة العمل، وأبرز جمال أداء من حوله من الممثلين والممثلات وبالأخص: الفنانة الشابة يسرا اللوزي التي تألقت بأدائها الطبيعي الجميل لأول مرة لدور الفتاة الصعيدية نعمة، أصغر بنات الباسل المولعة بأبيها والتي من المفترض حسب مسرحية "الملك لير" أن تكون الإبنة البارة التي تعجز عن وصف حبها لأبيها كشقيقتيها المنافقتين، وترفض أن تدخل مزاد النفاق مع شقيقتيها وتكتفي بالقول إن الحب في القلب لا يعبر بالكلام،وهي لا تريد شيئاً من ثروته وأملاكه ، وأنها لا تريد ثمناً لحبها له، فلا يفهمها جيداً ويظلمها، فيحرمها من حصتها، ويتركها عند عمتها العجوز سكن ويطلب منها أن لا تريه وجهها، وإن مات ألا تزره في قبره مع إنها أصدقهن عاطفة وأكثرهن براً لكنه لا يعرف ذلك إلا بعد فوات الأوان، فكيف سيعرف ذلك؟ وما شكل جحود بناته له؟ وهل سيوصلهن الجحود إلى محاولة قتله حتى لا يسترد أملاكه منهن؟

"السبع وصايا" قصة مثيرة غير تقليدية

يشدك مسلسل "السبع وصايا" الذي يعرضه عدد لا بأس به من القنوات المصرية من الحلقة الأولى بقصته غير التقليدية التي كتبها بأسلوب درامي مميز الكاتب المتميز محمد أمين راضي وأخرجها برؤية إبداعية ذات عمق إنساني خالد مرعي.

في المسلسل يقوم سبعة أشقاء وشقيقات بقتل والدهم المريض المسن الثري لكن جثته تختفي فجأة من مكانها، فيخشوا جميعاً أن يتم كشف أمرهم فيفرون من مسقط رأسهم ويسافرون إلى مدن بعيدة ،ولأن الخطيئة الأولى تستدرج مرتكبها إن لم يتب عنها إلى بحر خطايا، يقع كل واحد منهم في خطايا جديدة، فتجبر الصيدلانية آيتن عامر على تصنيع تركيبة مخدر غير قانونية، ويبتز صبري فواز من قبل زوجة معلمه التي تهدده بإبلاغ الشرطة عنه إن لم يتبرع لها بحيوانات منوية لتلقح نفسها به وتدعي إنها حامل من زوجها العقيم وترث وابنها كل أمواله، وترتكب هنا شيحة جريمة ثانية بقتل دجالة خدعتها، ويجبر هيثم أحمد زكي على محاولة قتل فتاة بريئة، وتصبح ناهد السباعي متسولة، وتقع بالصدفة على ثروة طائلة تملكها مالكة المنزل العجوز الوحيدة فهل تسرقها وتقتلها؟ وتدخل رانيا يوسف السجن، ويعرض على محمد شاهين الزواج من قوادة، كلهم يقفون على مفترق طرق مليئة بالأشواك والخطايا، بعد أن جرّهم الطمع إلى قتل والدهم الذي شكك بإنهم أبناءه الشرعيين؟ فأين اختفت جثة والدهم؟ وهل هو قتل أم ما يزال حياً؟ وما مصيرهم بعده؟ وماذا ينتظرهم من خطايا وجرائم جديدة قبل وصولهم للنهاية الغامضة؟

عمل فيه كثير من الخيال والقيم الفكرية وفيه أيضاً الكثير من الواقعية الإنسانية السريالية المعقدة ، ويستحق منا الكثير من المتابعة والإهتمام.

جمال سليمان يعترف بفقدانه زمام اللهجة المصرية في "صديق العمر"

اعترف النجم السوري جمال سليمان خلال لقائه المباشر مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساءً"على قناة "دريم "2 بأن الإنتقادات التي وجهت له حول عدم إتقانه اللهجة المصرية في الحلقات الأولى من مسلسله "صديق العمر" الذي يجسد فيها شخصية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر صائبة ولم تظلمه فهو بالفعل فقد زمام اللهجة المصرية في الحلقات الأولى وغلبت لهجته السورية عليه في بعض المشاهد.

وجاء هذا الإعتراف بعد سيل من الإنتقادات وجهت له من عدد كبير من النقاد المصريين فحياه الإعلامي وائل الإبراشي على صدقه قائلاً: "نادراً ما يقدم فنان على اعتراف من هذا النوع".

وتلقى البرنامج مكالمات عديدة من بينها مكالمة من الفنانة نهال عنبر التي دافعت عن نفسها بعد أن تسرب إليها استياء أسرة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من أدائها لشخصية والدتهم تحية، ومن إنها لم تهتم يوما بالأضواء والسلطة ولم تنبهر بها يوما،ولم يكن يهمها شيء بعد رحيل والده سوى أن تدفن إلى جواره،وهذا ما حصل بعد 20 عاما من رحيل جمال عبد الناصر.

وتلقى البرنامج أيضاً إتصالاً من الدكتورة هدى جمال عبد الناصر كريمة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر التي حيت الفنان جمال سليمان وعبرت له عن تقديرها له وتساءلت على الهواء مباشرة أمام الملايين: لماذا هذا التوقيت بالذات لإنتاج مسلسل عن الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر؟ من الذي موّل وأنتج هذا المسلسل؟ وما هدفه؟ مسلسل (صديق العمر) يثير مواضيع تبعدنا عن الواقع الذي نعيشه حاليا، ويركز على هزيمة 67 فقط ، لماذا؟ لماذا الحديث الآن عن الهزيمة، وعن علاقة جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر؟".

ودافع جمال سليمان بهدوء عن الجهة المنتجة للمسلسل عبر ادلائه باعتراف آخر أقر فيه بأن ميزانيته ليست ضخمة جداً كما يتصور البعض بل إنها أقل مما يستحق العمل، وبأن مسلسله الإجتماعي السابق "نقطة ضعف" أنتج بميزانية أكبر من ميزانية "صديق العمر"، وتعهّد للدكتورة هدى جمال عبد الناصر بإنه سيؤدي دور والدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإخلاص.

وتساءل كثيرون عن توقيت إستضافة برنامج "العاشرة مساءً" للفنان جمال سليمان ثالث يوم رمضان، وبعد سيل الإنتقادات الغزيرة التي وجهت للمسلسل حول إساءته لسيرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومحاولة هز صورته الشعبية بالتركيز على النكسات والإنكسارات في حياته، وتركيز النقاد على خسارة جمال سليمان تحدي تقديم هذه الشخصية التاريخية الفذة روحاً وموقفاً ولهجة، وكأن استضافة جمال سليمان بهذا التوقيت بالذات محاولة إنقاذ مبكرة لمسلسل "صديق العمر" الذي لم يحقق نسبة مشاهدة عربية عالية، ولم يحظ أيضاً بتوافق عليه في مصر، وإسم جمال سليمان وحده لا يكفي لنجاحه إن كان عند النقاد أو عند المشاهدين المصريين البسطاء الكبار الذين مازالوا لليوم يرفضون أن يمس زعيمهم بكلمة أو حتى بعمل فني أبرزت حلقاته الأولى إنكساراته السياسية والشخصية مع صديق عمره المشير عبد الحكيم عامر.

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