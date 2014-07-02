أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عمرو مصطفى مهاجمًا هند صبري: “كافحي في بلدك.. ولمي نفسك لما تتكلمي عن مصر”

Google+ Print

عمرو مصطفىهاجم الملحن والمطرب عمرو مصطفى الفنانة التونسية هند صبري، مشيرًا إلى أنها وصفت بـ “بلد زبالة” خلال أحد حلقات مسلسلها الجديد “إمبراطورية مين”-وفقًا لما ذكره-.

وقال مصطفى عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: الأخت المناضلة التحريرية..هند صبري..  ارحمينا انفعالات.. ولمي نفسك لما بتتكلمي عن مصر.

وأشار مصطفى إلى أن هند صبري لم تعارض نظام بن علي أو الغنوشي في أي من أعمالها قائلًا : ماشفتلكيش مسلسل ولا فيلم معارض أيام بن علي…أو الغنوشي في بلدك اللي اتدهورت تماما عن زمان … روحي كافحي في بلدك يا أخت… آه نسيت ما إنتي لو عملتي كده في بلدك تموتي موتة شجره الدر.

وواصل عمرو مصطفى هجومه على الفنانة هند صبري: العيب مش عليكي.. علي اللي سمحلك تقولي على مصر زبالة في سياق الحلقة.. وعلينا اللي تخلينا نستورد واحد يعمل عبد الناصر.. واحده تانية تعمل فيها مصرية مناضلة.. و كأن مصر قطعت خلف.

06

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض