عمرو مصطفى مهاجمًا هند صبري: “كافحي في بلدك.. ولمي نفسك لما تتكلمي عن مصر”

هاجم الملحن والمطرب عمرو مصطفى الفنانة التونسية هند صبري، مشيرًا إلى أنها وصفت مصر بـ “بلد زبالة” خلال أحد حلقات مسلسلها الجديد “إمبراطورية مين”-وفقًا لما ذكره-.

وقال مصطفى عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: الأخت المناضلة التحريرية..هند صبري.. ارحمينا انفعالات.. ولمي نفسك لما بتتكلمي عن مصر.

وأشار مصطفى إلى أن هند صبري لم تعارض نظام بن علي أو الغنوشي في أي من أعمالها قائلًا : ماشفتلكيش مسلسل ولا فيلم معارض أيام بن علي…أو الغنوشي في بلدك اللي اتدهورت تماما عن زمان … روحي كافحي في بلدك يا أخت… آه نسيت ما إنتي لو عملتي كده في بلدك تموتي موتة شجره الدر.

وواصل عمرو مصطفى هجومه على الفنانة هند صبري: العيب مش عليكي.. علي اللي سمحلك تقولي على مصر زبالة في سياق الحلقة.. وعلينا اللي تخلينا نستورد واحد يعمل عبد الناصر.. واحده تانية تعمل فيها مصرية مناضلة.. و كأن مصر قطعت خلف.