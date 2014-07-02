أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو والصور .. ضبط المتهمين فى حادث تفجير مترو «شبرا الخيمة‎»

Google+ Print
بالفيديو والصور .. ضبط المتهمين فى حادث تفجير مترو «شبرا الخيمة‎» بالفيديو والصور .. ضبط المتهمين فى حادث تفجير مترو «شبرا الخيمة‎»

أكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد وضبط العناصر الإرهابية المتورطة فى حادث تفجير عبوة ناسفه بمحطة مترو “شبرا الخيمة”، الأربعاء 25 يونيو الماضى وبعض الحوادث الإرهابية الأخرى،و تبين أنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابى من مسئولى ” لجنة العمليات النوعية بمحافظة القليوبية “، وأمكن تحديد قيادى وإعضاء تلك الخلية وضبط 3 عناصر إخوانية منها ، من بينهم أحد المصابين فى حادث تفجير المترو ويدعى سيد سالم سيد إبراهيم ، والإخوانى عبد الناصر كامل السيد محمد، والذى أسفر تفتيش منزله عن العثور على مبالغ مالية قدرها “45000 جنية مصرى ، 1600 دولار أمريكى ، والثالث يدعى أيمن سلامه حسانين على الغنام .. وبمواجهتهم إعترفوا بقيام الإخوانى أيمن سلامة بالمرور على المتهم سيد سالم ” منفذ التفجير ” بتاريخ 25يونيو2014 الساعة 7 صباحاً وقاما سوياً بالتوجه إلى ميدان المؤسسة ومنها إلى محطة مترو المؤسسة حيث كان فى إنتظارهما الإخوانى أيمن سيد إبراهيم إسمه الحركى حسونة ” هارب ” وقاموا بالدخول إلى المحطة الساعة 7.45 صباحاً ومعاينتها وتحديد أفضل الأماكن لزرع العبوة حيث كان من المقرر إضطلاع الإخوانى  سيد سالم بتوصيل العبوه وتركها بأحد الأماكن داخل المحطة إلا أنه تعامل مع العبوه وأخطأ فى عملية التوصيل الكهربائى مما أدى إلى إنفجارها به وإحداث إصابته.

و إعترفوا بإرتكاب جرائم إرهابية أخرى وذلك على النحو التالى، محاولة سد خط الصرف الصحى الرئيسى بشبرا الخيمة حيث قاموا بشراء ملابس مستخدمه لعمال الصرف الصحى لسهولة تنقلهم وعدم كشفهم أثناء إلقائهم لكميات كبيرة من مواد البناء بداخل إحدى البلاعات ، إلا أن العملية باءت بالفشل، وإشعال النيران عمداً فى محول كهرباء مسطرد عن طريق وضع مواد كيماوية حارقه داخل المحول.

و أشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى إطار المتابعات الأمنية وتوجيه ضربات إستباقيه لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض العناصر من مسئولى لجنة العمليات النوعية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وهما: المدعو عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم ،و نبيل رزق سعد.

وبتفتيش مسكن الأول عثر على مخزن بداخله المضبوطات التالية:  29 قنبلة مولوتوف معدة للإستخدام ، أدوات تصنيع العبوات الحارقة، كميات كبيرة من الأدوات التى تستخدم فى أعمال الشغب والعنف،  كميات كبيرة من المطبوعات والكتب التى تحرض على العنف والتكفير.

وأكد المتحدث الرسمى فى نهاية البيان،بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على “فيسبوك”، أن وزارة الداخلية تتوجه بكل الفخر ومعانى التقدير والإعتزاز إلى رجالها ضباطاً أمناءً أفرادً وجنودً الذين برهنوا للشعب المصرى العظيم على أنهم حراس أمنه الأمناء وجنود وطنه المخلصون ، ونعاهد الشعب المصرى العظيم على مواصلة العمل بكل جدٍ ويقظه للحفاظ على أمنه وإستقرار البلاد.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه