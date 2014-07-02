بالفيديو والصور .. ضبط المتهمين فى حادث تفجير مترو «شبرا الخيمة‎»

أكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد وضبط العناصر الإرهابية المتورطة فى حادث تفجير عبوة ناسفه بمحطة مترو “شبرا الخيمة”، الأربعاء 25 يونيو الماضى وبعض الحوادث الإرهابية الأخرى،و تبين أنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابى من مسئولى ” لجنة العمليات النوعية بمحافظة القليوبية “، وأمكن تحديد قيادى وإعضاء تلك الخلية وضبط 3 عناصر إخوانية منها ، من بينهم أحد المصابين فى حادث تفجير المترو ويدعى سيد سالم سيد إبراهيم ، والإخوانى عبد الناصر كامل السيد محمد، والذى أسفر تفتيش منزله عن العثور على مبالغ مالية قدرها “45000 جنية مصرى ، 1600 دولار أمريكى ، والثالث يدعى أيمن سلامه حسانين على الغنام .. وبمواجهتهم إعترفوا بقيام الإخوانى أيمن سلامة بالمرور على المتهم سيد سالم ” منفذ التفجير ” بتاريخ 25يونيو2014 الساعة 7 صباحاً وقاما سوياً بالتوجه إلى ميدان المؤسسة ومنها إلى محطة مترو المؤسسة حيث كان فى إنتظارهما الإخوانى أيمن سيد إبراهيم إسمه الحركى حسونة ” هارب ” وقاموا بالدخول إلى المحطة الساعة 7.45 صباحاً ومعاينتها وتحديد أفضل الأماكن لزرع العبوة حيث كان من المقرر إضطلاع الإخوانى سيد سالم بتوصيل العبوه وتركها بأحد الأماكن داخل المحطة إلا أنه تعامل مع العبوه وأخطأ فى عملية التوصيل الكهربائى مما أدى إلى إنفجارها به وإحداث إصابته.

و إعترفوا بإرتكاب جرائم إرهابية أخرى وذلك على النحو التالى، محاولة سد خط الصرف الصحى الرئيسى بشبرا الخيمة حيث قاموا بشراء ملابس مستخدمه لعمال الصرف الصحى لسهولة تنقلهم وعدم كشفهم أثناء إلقائهم لكميات كبيرة من مواد البناء بداخل إحدى البلاعات ، إلا أن العملية باءت بالفشل، وإشعال النيران عمداً فى محول كهرباء مسطرد عن طريق وضع مواد كيماوية حارقه داخل المحول.

و أشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى إطار المتابعات الأمنية وتوجيه ضربات إستباقيه لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض العناصر من مسئولى لجنة العمليات النوعية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وهما: المدعو عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم ،و نبيل رزق سعد.

وبتفتيش مسكن الأول عثر على مخزن بداخله المضبوطات التالية: 29 قنبلة مولوتوف معدة للإستخدام ، أدوات تصنيع العبوات الحارقة، كميات كبيرة من الأدوات التى تستخدم فى أعمال الشغب والعنف، كميات كبيرة من المطبوعات والكتب التى تحرض على العنف والتكفير.

وأكد المتحدث الرسمى فى نهاية البيان،بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على “فيسبوك”، أن وزارة الداخلية تتوجه بكل الفخر ومعانى التقدير والإعتزاز إلى رجالها ضباطاً أمناءً أفرادً وجنودً الذين برهنوا للشعب المصرى العظيم على أنهم حراس أمنه الأمناء وجنود وطنه المخلصون ، ونعاهد الشعب المصرى العظيم على مواصلة العمل بكل جدٍ ويقظه للحفاظ على أمنه وإستقرار البلاد.