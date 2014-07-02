«المصرية للزكاة» تقدم آلاف الشنط الرمضانية للأسر الفقيرة بالأقصر

قدمت المؤسسة المصرية للزكاة آلاف الشنط الرمضانية مهداه من المؤسسة إلى محافظة الأقصر، وذلك ليتم توزيعها على الأسر الأشد فقراً واحتياجا بقرى المحافظة على أن تقوم الجمعية الأهلية بتوزيعها علي المستحقين.

وفي هذا الإطار وقعت المؤسسة المصرية للزكاة، بروتوكول تعاون مع عددمن الجمعيات الأهلية لتوزيع شنطة رمضان علي الأسر المستحقة كل جمعية بنطاق عملها حتي تصل الشنط الغذائية إلي اكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة في المحافظة.

وقال إبراهيم الجزار مدير مشروعات المؤسسة المصرية، للزكاة أن شنطة المواد غذائية التي تقدمها المؤسسة تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد على مدى الشهر الكريم بها كل المستلزمات الغذائية ليتم توزيعها وفقا لجدول زمني خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع جمعية التنمية كذراع تنفيذي ومع الجمعيات الاهليه الخيرية ذات الثقة في توصيل الحقوق للفقراء والمحتاجين .

وأشار الجزار، إلي أن المؤسسة المصرية للزكاة قامت قبل ذلك بعدة نشاطات خيرية في محافظة الأقصر منها توزيع بطاطين الشتاء وسداد المصاريف الدراسية للطلاب المحتاجين وجاري الإعداد للعمل في المراحل القادمة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ودعم التعاون الإنساني.

وتعتبر المؤسسة المصرية للزكاة، هي أحد فروع الهيئة العالمية للزكاة وهي احدي مشروعات الغرفه الإسلامية للتجارة والصناعة ومنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي ويرأس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للزكاة الدكتور عبدالعزيز حجازي والدكتورة ألاء الدليمي مدير عام المؤسسة وتتمثل الرؤية العامة للمؤسسة المصرية للزكاة في تفعيل الدور الاقتصادي للزكاة من اجل دعم محدودي الدخل وصرف الزكاة في مصاريفها الشرعية بما يحقق دورها في التنمية الشاملة في المجتمع.