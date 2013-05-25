طرح عمليات صيانة وتجديد 23 مدرسة بالوادى الجديد

يستعد فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد لطرح عمليات صيانة وتجديد وإحلال 23 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة.

تتضمن قائمة المدارس التى يتم إحلالها مدرسة ثانوى واحدة وهى نجيب محفوظ الثانوية وباقى المدارس ما بين ابتدائى وإعدادى وتعليم أساسى على مستوى مراكز وقرى المراكز الثلاث، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتطوير مدارس المحافظة بصفة مستمرة.

> وقال المهندس جمال سيد على مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إنه من بين المدارس التى يتم إجراء عمليات الإحلال والصيانة لها مدارس أنور البارودى الابتدائية وطلعت ضرغام والعوينة الإعدادية وبغداد للتعليم الأساسى وأولاد عبد الله للتعليم الأساسى والمكس القبلى الابتدائية والحرية الابتدائية والفتح الابتدائية وغرب الموهوب للتعليم الأساسى وعبد المجيد الجغيل لابتدائية والتحرير للتعليم الأساسى والسلام الابتدائية المشتركة والمستقبل بقرية اليات والخرطوم الابتدائية وموط الابتدائية الجديدة والشهيد عارف الابتدائية وباريس الابتدائية المشتركة.