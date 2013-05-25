أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طرح عمليات صيانة وتجديد 23 مدرسة بالوادى الجديد

Google+ Print
طرح عمليات صيانة وتجديد 23 مدرسة بالوادى الجديد طرح عمليات صيانة وتجديد 23 مدرسة بالوادى الجديد

يستعد فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد لطرح عمليات صيانة وتجديد وإحلال 23 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة.

تتضمن قائمة المدارس التى يتم إحلالها مدرسة ثانوى واحدة وهى نجيب محفوظ الثانوية وباقى المدارس ما بين ابتدائى وإعدادى وتعليم أساسى على مستوى مراكز وقرى المراكز الثلاث، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتطوير مدارس المحافظة بصفة مستمرة.
> وقال المهندس جمال سيد على مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إنه من بين المدارس التى يتم إجراء عمليات الإحلال والصيانة لها مدارس أنور البارودى الابتدائية وطلعت ضرغام والعوينة الإعدادية وبغداد للتعليم الأساسى وأولاد عبد الله للتعليم الأساسى والمكس القبلى الابتدائية والحرية الابتدائية والفتح الابتدائية وغرب الموهوب للتعليم الأساسى وعبد المجيد الجغيل لابتدائية والتحرير للتعليم الأساسى والسلام الابتدائية المشتركة والمستقبل بقرية اليات والخرطوم الابتدائية وموط الابتدائية الجديدة والشهيد عارف الابتدائية وباريس الابتدائية المشتركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365