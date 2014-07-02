بالصور ..محافظ مطروح يتفقد مدرستين ويُشكل لجنة لتحويلهما لمدارس تجريبية

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بالمرورعلى مدرسة الشربتلي الجديدة، والتى تبرع بإنشائها أحد رجال الأعمال ،و تقع على مساحة4 آلاف متر بعدد 28 فصل دراسي تم الانتهاء من تجهيز الفرش والأثاث بـ 18 فصل منها للوقوف على مدي استكمال وإنهاء كافة الاعمال الانشائية بها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ، الأبنية التعليمية بمطروح، بمخاطبة المتبرع للاسراع فى الانتهاء من استكمال كافة الأعمال بالمدرسة خلال اسبوعين على الأكثر وتعيين مهندس من مديرية الاسكان، لمتابعة مراحل الانتهاء والتسليم حتي يمكن إعداد وتنظيم المدرسة فى أول اغسطس القادم من خلال جدول زمني بكافة أعمال الانتهاء والتشطيب استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد و الاجتماع مع المحافظ لمناقشة مقترحات التنظيم المعدة لتشغيل المدرسة.

حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية ومن تراه اللجنة، لدراسة كيفية اعداد المدرسة للعام الدراسي الجديد مع تشكيل لجنة اخري يضم بعضويتها مسئول التعليم التجريبي ومديرة المدرسة التجريبية بمرسي مطروح لدراسة مقترح مدي ملائمة وكيفية تحويل المدرسة الى مدرسة تجريبية.

كما تفقد محافظ مطروح، مدرسة العوام الابتدائية المشتركة لدراسة مقترح تحويلها إلى مدرسة تجريبية ومدي ملائمة الامكانيات والتصميمات بها فى حالة عدم الانتهاء من مدرسة الشربتلي الجديدة أو عدم ملائمتها كمدرسة تجريبية،كما وجه المحافظ الى رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح خلال تفقده للمدرستين بسرعة إزالة القمامة والرتش حول المدرستين، وعدم إقامة كشك كهرباء داخل مدرسة الشربتلي والاكتفاء بكشك الكهرباء الخارجي.