أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

انفصاليو الشرق الليبي يعلنون فك الحصار عن الموانئ النفطية

Google+ Print
انفصاليو الشرق الليبي يعلنون فك الحصار عن الموانئ النفطية انفصاليو الشرق الليبي يعلنون فك الحصار عن الموانئ النفطية

كتب : (أ ف ب) - الأربعاء 02-07-2014 15:58

أعلن مسلحون انفصاليون يحاصرون منذ قرابة عام مرافق نفطية في شرق ليبيا عن تعليق تحركهم وفق المتحدث باسمهم، فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم علمها بهذا القرار.

ويتعلق القرار بميناءين كانا ما زالا محاصرين هما "راس لانوف" (200 ألف برميل في اليوم) و"السدرة" (350 ألف برميل في اليوم).

وصرح علي الحاسي، المتحدث باسم الانفصاليين لتلفزيون ليبيا انترناشونال "بدأنا رفع الحصار دعما للبرلمان الجديد" المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وصرح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، لـ"فرانس برس"، "لا يمكن للحكومة حاليا أن تؤكد وقف الحصار لم نتلق حتى الساعة أي شيء رسمي".

وكانت موانئ شرق البلاد خاضعة لحصار بدأه في يوليو 2013 حراس للمنشآت النفطية المؤيدين لانفصال شرق ليبيا. وتسبب ذلك في وقف تصدير النفط الخام وتدهور الانتاج إلى 250 ألف برميل في اليوم وأقل بعد أن كان حوالى 1,5 ملايين برميل.

في 6 أبريل اتفق المتمردون مع المؤقتة برئاسة عبد الله الثني على رفع تدريجي لحصار 4 موانئ نفطية.

وعلى الأثر رفع الانفصاليون الحصار عن ميناءي الحريقة (110 آلاف برميل في اليوم) والزويتينة (100 ألف برميل في اليوم).

وحددت الحكومة والمتمردون مهلة من أسبوعين إلى 4 للتوصل إلى اتفاق نهائي لرفع الحصار عن الميناءين المتبقيين "راس لانوف" والسدرة. لكن المهلة انتهت ولم يتم تطبيق ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي