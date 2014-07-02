انفصاليو الشرق الليبي يعلنون فك الحصار عن الموانئ النفطية

كتب : (أ ف ب) - الأربعاء 02-07-2014 15:58

أعلن مسلحون انفصاليون يحاصرون منذ قرابة عام مرافق نفطية في شرق ليبيا عن تعليق تحركهم وفق المتحدث باسمهم، فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم علمها بهذا القرار.

ويتعلق القرار بميناءين كانا ما زالا محاصرين هما "راس لانوف" (200 ألف برميل في اليوم) و"السدرة" (350 ألف برميل في اليوم).

وصرح علي الحاسي، المتحدث باسم الانفصاليين لتلفزيون ليبيا انترناشونال "بدأنا رفع الحصار دعما للبرلمان الجديد" المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وصرح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، لـ"فرانس برس"، "لا يمكن للحكومة حاليا أن تؤكد وقف الحصار لم نتلق حتى الساعة أي شيء رسمي".

وكانت موانئ شرق البلاد خاضعة لحصار بدأه في يوليو 2013 حراس للمنشآت النفطية المؤيدين لانفصال شرق ليبيا. وتسبب ذلك في وقف تصدير النفط الخام وتدهور الانتاج إلى 250 ألف برميل في اليوم وأقل بعد أن كان حوالى 1,5 ملايين برميل.

في 6 أبريل اتفق المتمردون مع الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني على رفع تدريجي لحصار 4 موانئ نفطية.

وعلى الأثر رفع الانفصاليون الحصار عن ميناءي الحريقة (110 آلاف برميل في اليوم) والزويتينة (100 ألف برميل في اليوم).

وحددت الحكومة والمتمردون مهلة من أسبوعين إلى 4 للتوصل إلى اتفاق نهائي لرفع الحصار عن الميناءين المتبقيين "راس لانوف" والسدرة. لكن المهلة انتهت ولم يتم تطبيق ذلك.