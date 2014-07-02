"التعليم" بالوادي الجديد: 220 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة

كتب : شرف غريب الأربعاء 02-07-2014 16:05

قال صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن المديرية قررت، اليوم، قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على مستوى قرى ومدن المحافظة، من الحاصلين على مجموع 220 درجة فأكثر في الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن هذا القرار بصفة مبدئية، وأن بقية المدارس الثانوية الفنية المنتشرة على مستوى المحافظة، تقبل أوراق التقديم من جميع الطلاب بدون حد أدنى بالنسبة للمجموع، وفي حالة التكدس في مدرسة معينة سيتم قبول الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى، وحسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة وحسب التعليم الفني الخاص بها سواء كان تعليمًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.