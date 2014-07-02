طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 45 جنيه للكيلو في المنيا

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي الأربعاء 02-07-2014 16:08

طرح قطاع الإنتاج بمديرية الزراعة بالمنيا، اليوم، لحوما بلدية طازجة للمواطنين بسعر 45 جنيه للكيلو الواحد، بشوادر مراكز سمالوط والمنيا وأبوقرقاص، دفعة أولى بإشراف مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لدعم الأسواق باللحوم ومواجهة ارتفاع الأسعار ومراعاة محدودي الدخل.

أعطى اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة والتموين والصحة بمراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وفروع الجمعيات الاستهلاكية بالمراكز وفروعها للتأكد من توفير السلع الغذائية الأساسية والمدعمة ومراجعة عملها والاطمئنان على صلاحية الأطعمة والأغذية المعروضة، وكذلك موائد الرحمن المقامة بالمحافظة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي لمنع حدوث حالات تسمم غذائي وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار المحافظة في دعم الأسواق باللحوم من مشروع التسمين التابع للمحافظة طوال شهر رمضان وبسعر 50 جنيه للكيلو المعبأ في أكياس من خلال منافذ التوزيع المقامة بجوار الوحدات المحلية وسيارات اللحوم المتنقلة بالقرى.