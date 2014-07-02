إغلاق كوبري الكيلو 52 "بورسعيد - القاهرة" 4 أيام لرفع كفاءته

كتب : هبة صبيح منذ 58 دقيقة

أعلنت مديرية أمن بورسعيد، أن الإدارة العامة للمرور قررت غلق كوبري الكيلو 52 في الاتجاه القادم من القاهرة إلى "الإسماعيلية - بورسعيد" لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من مساء الغد باكر لرفع كفاءة الطريق الذي يقوم بتبنيها الجيش.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه في إطار قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، والتى من بينها ترميم فواصل كوبري الكيلو 52 في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسماعيلية بورسعيد، تقرر غلق الكوبري لمدة أربعة أيام، تبدأ من مساء الخميس حتى مساء الأحد المقبل، على أن يتم تحويل مسار المركبات خلال فترة الأعمال إلى المسطح الأرضي التابع جغرافيًا لإدارة مرور الشرقية، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على مدار اليوم الكامل، ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة العمال من إضاءة صناعية ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة، وعلامات إرشادية وتحذيرية.