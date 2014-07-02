نيابة المحلة تنظر تجديد حبس 15 إخوانيا بتهمة التحريض على العنف

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 42 دقيقة

تباشر النيابة العامة بالمحلة الكبرى، اليوم، النظر في تجديد حبس 15 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بالتحريض على إثارة الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح، وتكدير الأمن العام في تداعيات ثورة 30 يونيو.

ويذكر أن المتهمين هم كل من "عيد عبدالبصير العيسوي، عبدالمنعم بسيوني العريان، علي عبدالرحمن العشري، صبري أنور طه، محمد عبدالوهاب علي الدين، فراس زين الكحكي، خالد محمد محمد جبلاية، شلبي إسماعيل عبدالحفيظ، ماهر إبراهيم عبدالنبي حماد"، عبدالرحمن إبراهيم عبدالرازق، جلال عبد ربه، محفوظ حسن عبدالرحمن، أحمد المزين، السيد فؤاد حماد، رضا أحمد بدر"، وجاري نقل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة محكمة بمحيط مجمع محاكم المحلة الكبرى.