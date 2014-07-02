أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظ الشرقية يفتتح معرضا للسلع الغذائية في الزقازيق

Google+ Print
محافظ الشرقية يفتتح معرضا للسلع الغذائية في الزقازيق محافظ الشرقية يفتتح معرضا للسلع الغذائية في الزقازيق

كتب : نظيمة البحراوي منذ 28 دقيقة

افتتح الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، محافظ الشرقية، اليوم، معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان والمقام بشارع فاروق بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ إن المعرض تنظمه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات "الشئون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الأسر المنتجة، ، وشركات المطاحن والمضارب، مصانع العاشر من رمضان، الجمعيات الاستهلاكية".

وأضاف المحافظ أن هذا المعرض أنشئ خصيصًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة، وتوفير احتياجاتهم الرمضانية في مكان واحد، ومحاربة غلاء الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم