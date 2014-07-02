محافظ الشرقية يفتتح معرضا للسلع الغذائية في الزقازيق

كتب : نظيمة البحراوي منذ 28 دقيقة

افتتح الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، محافظ الشرقية، اليوم، معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان والمقام بشارع فاروق بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ إن المعرض تنظمه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات "الشئون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الأسر المنتجة، التموين، وشركات المطاحن والمضارب، مصانع العاشر من رمضان، الجمعيات الاستهلاكية".

وأضاف المحافظ أن هذا المعرض أنشئ خصيصًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة، وتوفير احتياجاتهم الرمضانية في مكان واحد، ومحاربة غلاء الأسعار.