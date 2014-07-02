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الإذاعة المصرية تكشف كواليس بيان 3 يوليو.. غدا

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الإذاعة المصرية تكشف كواليس بيان 3 يوليو.. غدا الإذاعة المصرية تكشف كواليس بيان 3 يوليو.. غدا

كتب : إنتصار حسني الأربعاء 02-07-2014 13:46

تستضيف الإذاعة المصرية، غدًأ، اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي ومدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضمن احتفالات إذاعة البرنامج العام بذكرى ثورة 30 يونيو.

يكشف اليزل، خلال لقائه في برنامج " المستقبل"، الذي يذاع الواحدة ظهر غدًا، كواليس يوم 3 يوليو وأسرار بيان عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما يتحدث عن شروط اتفاق القوى الوطنية في هذا اليوم والتوافق على خطوات خارطة المستقبل التي أعلنت يومها. البرنامج يرأس تحريره أحمد إبراهيم، وتقدم هذه الحلقة إيمان عبدالحليم، ويعدها تامر إسماعيل.

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