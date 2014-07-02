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إخلاء سبيل طلاب الثانوية العامة المحبوسين بعد اشتباكهم مع الأمن بكفالة 500 جنيه

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إخلاء سبيل طلاب الثانوية العامة المحبوسين بعد اشتباكهم مع الأمن بكفالة 500 جنيه إخلاء سبيل طلاب الثانوية العامة المحبوسين بعد اشتباكهم مع الأمن بكفالة 500 جنيه

قرر رئيس نيابة جنوب القاهرة شريف معتز، إخلاء سبيل 6 من طلاب الثانوية العامة الذين ألقي القبض عليهم أمس لاتهامهم بالاشتباك مع الأمن خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على صعوبة الامتحانات وتسريبها، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

واجهت النيابة الطلاب بعدة إتهامات من بينها، خرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون الحصول علي تصريح من الجهات المعنية، والتجمهروالتعدي علي قوات الامن بالحجارة وإصابة مجندين وإتلاف سيارة شرطة، وتعطيل حركة المواصلات.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض أمس الثلاثاء على الطلاب، عقب اشتباكات بين الطرفين، وإتهمت قوات الأمن الطلاب بالتعدي عليهم و رشقهم بالحجارة، فتحرر محضر بالواقعة وجارى التحقيق.

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