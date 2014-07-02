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“رجال الأعمال الأتراك ” تدعو غرفة القاهرة للمشاركة في قمة الغذاء الثانية

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“رجال الأعمال الأتراك ” تدعو غرفة القاهرة للمشاركة في قمة الغذاء الثانية “رجال الأعمال الأتراك ” تدعو غرفة القاهرة للمشاركة في قمة الغذاء الثانية

وجهت جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب ووزارة الزراعة التركية ، دعوة إلى منتسبي غرفة تجارة القاهرة للمشاركة في مؤتمر الغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية “قمة الغذاء الثانية” بمدينة أزمير في تركيا خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر القادم.
> وذكرت الغرفة ، في بيان لها اليوم ، أنه سيشارك في المؤتمر أكثر 150 شركة تركية عارضة لمنتجات الغذاء و500 شركة عربية ، كما سيشهد المؤتمر العديد من المعارض واللقاءات الثنائية والندوات.
> وأوضحت أن المؤتمر سيشهد ندوة عن الشراكات والاستثمارات التركية العربية في مجال الغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية واستعراض إمكانيات الشركات الخاصة لدعم الأمن الغذائي التركي العربي.
> وأشارت إلى أن آخر موعد لتسجيل الشركات المشاركة في المعرض هو الخامس من سبتمبر القادم.

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