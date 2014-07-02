توزيع 100 كرتونة مواد تموينية على 100أسرة فقيرة بمركز المحلة

شارك اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة أهالى قرية كفر فيالة مركز المحلة الكبرى، في حفل الإفطار الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي فى إطار متابعة القرى الأكثر فقرًا وتم اختيار 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا فى القرية وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم مساعدات مالية و100 كرتونة مواد تموينية.

وقرر محافظ الغربية، دعم مركز شباب القرية بمبلغ 100 ألف جنية لتطوير المركز وشراء ماكينة ديزل; لتوليد الكهرباء لمواجهه حالات انقطاع الكهرباء

> كما وافق “نعيم” على رصف وصله بطول 250 متر تربط عزبة صقر بالمنايفه وذلك خلال أسبوعين وادراج انشاء كوبرى جديد كبديل للكوبرى القديم المتهالك لربط القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية شبرا بابل.