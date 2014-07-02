الكهرباء: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2735 ميجاوات

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن العجز المتوقع في ‏الطاقة ‏الكهربائية المنتجة اليوم الأربعاء يبلغ 2735 ميجاوات ‏مقابل 1900 ميجاوات أمس الثلاثاء، منها 1590 ‏ميجاوات أحمال مفصولة و310 ميجاوات ‏‏تخفيض ‏‏أحمال بالتنسيق ‏مع المشتركين.‏

‏وأوضح المرصد – في نشرته اليوم الأربعاء أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس بلغت ‏4 ساعات و30 دقيقة ‏مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي ساعة، وذلك من السابعة و35 ‏دقيقة مساء إلى منتصف الليل، مشيرا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25500 ميجاوات مقابل 25450 أمس ‏‏الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 19410 ميجاوات.‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل مازال يظهر باللون الأخضر حتى الساعة ‏الثالثة و45 دقيقة عصرا، لافتا إلى أنه يتم في فترة ارتفاع الاستخدام تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي ‏‏فترة زيادة الاستخدام عن الانتاج يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين، ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏

أ ش أ‎‏