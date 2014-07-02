الكهرباء: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2735 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم الأربعاء يبلغ 2735 ميجاوات مقابل 1900 ميجاوات أمس الثلاثاء، منها 1590 ميجاوات أحمال مفصولة و310 ميجاوات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد – في نشرته اليوم الأربعاء أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس بلغت 4 ساعات و30 دقيقة مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي ساعة، وذلك من السابعة و35 دقيقة مساء إلى منتصف الليل، مشيرا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25500 ميجاوات مقابل 25450 أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 19410 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل مازال يظهر باللون الأخضر حتى الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا، لافتا إلى أنه يتم في فترة ارتفاع الاستخدام تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة زيادة الاستخدام عن الانتاج يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين، ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ