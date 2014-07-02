10 مليون جنيه لرصف الطرق الريفية بالفيوم

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، والمهندس أشرف درويش، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة، بتوقيع عقد بقيمة 10 ملايين جنية كمنحة تمويل من البنك الدولي للتنمية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لرصف الطرق الريفية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور المهندسة كريمة صبحي، مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة .

أشار محافظ الفيوم، أن عقد الشراكة والتعاون قيمته 10 ملايين جنيه ويهدف إلى رصف 6 طرق رئيسية في 6 قرى بستة مراكز مختلفة بواقع طريق بكل مركز ، مشيراً إلى أن الطرق التي تم اختيارها هي الطرق الأكثر احتياجاً وتخدم عدد كبير من المواطنين وتم اختيارها بعناية دقيقة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطرق ومجالس المدن ، وتم تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لمتابعة تنفيذ عمليات الرصف بداية من الطرح حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأشار مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالفيوم، أن خطة الصندوق المستقبلية بالتعاون مع المحافظة تشمل تطوير 28 مركز شباب على مستوى المحافظة بقيمة 5 مليون جنية، وتطهير الترع والمصارف ورفع جودتها بقيمة 11,6 مليون جنية وتخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتطوير المدارس بمتلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أن الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بصدد توقيع عقود تنمية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بقيمة 20 مليون جنية لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والطرق وغيرها من المشروعات الأخرى التي تخدم المجتمع .