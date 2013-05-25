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بالصور .. عذاب المرضى فى مستشفى التأمين الصحى بالعبور

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بالصور .. عذاب المرضى فى مستشفى التأمين الصحى بالعبور بالصور .. عذاب المرضى فى مستشفى التأمين الصحى بالعبور

مستشفى العبور التابعة للتأمين الصحى من بين المستشفيات تحتاج للكثير من الإمكانيات لذا يفتح "اليوم السابع" ملفات الصحة بمحافظة كفر الشيخ بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء التابعة لمديرية الصحة وكذلك التابعة للتأمين الصحى للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للبسطاء من المرضى خاصة المصابين بمرض الفشل الكلوى والذين بلغوا 30% من أهالى كفر الشيخ حسب الإحصاءات الرسمية لمركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ.

أكد مجدى بسيونى عبد الصمد "مريض فشل كلوى تابع للتأمين الصحى بمستشفى العبور" أنه يوجد فى المستشفى وخاصة قسم الكلى العديد من السلبيات، منها عدم وجود أسرة تساعد على راحة المريض أثناء الغسيل، بالإضافة أن المستلزمات المستخدمة فى عملية الغسيل من النوع الردىء، ولا يوجد نظافة فى القسم.

وأضاف أن القسم بأكلمة لا يوجد به إلا دكتور واحد أخصائى وبالتالى لا يستطيع أن يمر على عدد كبير من المرضى لا يقلون عن 120 مريضا فى أن واحد.

وأضاف بسيونى تفاءلنا خيرا بعد ثورة 25 يناير أن تتحسن الأوضاع ولكن أمالنا تبددت والوضع يزداد سوءاً، أطالب بالاهتمام بمستوى الصحة فى وخاصة مرضى الفشل الكلوى.

وأضاف الدكتور إكرامى حمدى أمين عام المنظمة بكفر الشيخ أن وفد من منظمة "مصر أولا "لحقوق الإنسان والتنمية بكفر الشيخ قام بعمل جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى العبور للتأمين الصحى بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الخدمة المقدمة للمرضى ورصد معاناة المرضى فى المستشفيات العامة، حيث تفقد الوفد أقسام الاستقبال والطوارئ، وأقسام العناية المركزة وأقسام الكلى والباطنة.

وأضاف عبد الفتاح صلاح المدير التنفيذى لمنظمة مصر أولاً أنه تم رصد الوفد معاناة مرضى الفشل الكلوى بالمستشفى، حيث اشتكى رواد هذا القسم من رداءة الأسرة وتهالكها، كما اشتكوا من الأجهزة، حيث إن الأجهزة أصحبت متهالكة ودائمة الأعطال كما أن فلاتر المكن من النوع الردىء.

وأضاف الدكتور السيد محمد بركات أنه بالفعل تمت مخاطبة هيئة التامين الصحى لتوفير أسرة تعمل بنظام الريموت كنترول وستكون أكثر راحة بالنسبة للمريض، أما ما يخص الأجهزة والمستلزمات، فقد ورد إلينا 4 أجهزة جديدة وسوف تعمل بالوحدة ابتداء من يوم السبت القادم، أما المستلزمات فهى تابعة للمناقصات التى تقوم بها الهيئة وهى معممة على مستوى التامين الصحى.

وأشار مدير المستشفى، أن هناك عجزا فى الأطباء خاصة قسم الكلى وتمت مخاطبة الهيئة بذلك، بالإضافة للتعاقد مع شركة نظافة جديدة سوف تبدأ عملها من أول شهر يونيو، وكذلك شركة أمن تابعة للقوات المسلحة.

وأضاف أن عدد عمال النظافة كان بالمستشفى 172 عامل نظافة بالمستشفى منهم 122 تم تسويتهم لوظائف إدارية ولم يتبقى إلا 50 من 172 مما قلل مستوى النظافة، وتم التعاقد مع شركة نظافة ستبدأ عملها منذ الأول من يونيه القادم، كما أن هناك أمنا تم التعاقد معهم مع إحدى الشركات.

وأشارت مها غنيم المنسق العام لمنظمة مصر أولاً أن معاناة الأهالى بالمستشفيات لا حصر لها خاصة فى المستشفيات العامة لذا نطالب المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ والدكتورة لميس المعداوى وكيلة الوزارة والدكتور محمد نصير مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ الاهتمام بالمستشفيات.

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