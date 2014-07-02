"الدستور" ينفي تقدمه بطلب للانضمام إلى تحالف "الوفد المصري"

كتب : محمد عبدالوهاب منذ 34 دقيقة

قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن الحزب لم يتقدم بطلب للانضمام لأي من التحالفات التي يجري تشكيلها حاليًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن أي قرار في هذا الشأن لابد أن يتم عرضه أولًا على هيئات الحزب المختلفة واستطلاع آراء الأعضاء.

وأضاف "داود" أن الحزب ينسق سياسيًا مع مجموعة أحزاب "التيار الديمقراطي" والتي تضم "التيار الشعبي" و"الكرامة" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"مصر الحرية" و"العدل" و"العيش والحرية"، مؤكدًا أن اجتماعات تُجري بين رؤساء أحزاب "التيار الديمقراطي" للضغط من أجل تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية النسبية.

وشدد أن ثمة تواصل مع عدد من الأحزاب المدنية الأخرى من بينهم "المصريين الأحرار" و"الوفد" و"المصري الديمقراطي الإجتماعي" لتعديل قانون الانتخابات.