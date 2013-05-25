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تصادم شاحنة تسبب في انهيار جسر بواشنطن

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تصادم شاحنة تسبب في انهيار جسر بواشنطن تصادم شاحنة تسبب في انهيار جسر بواشنطن

كتب : رويترز منذ 17 دقيقة

قال مسؤولون أمريكيون إن انهيار جسر، أدى لسقوط سيارات في مياه نهر سكاجيت المجمدة بولاية واشنطن، مما أثار مخاوف بشأن سلامة البنية الاساسية الهرمة في البلاد، ونجم عن اصطدام شاحنة بأحدى عوارض الجسر على الاقل.

وبعد الحادث عبرت الشاحنة الجسر بسلام وهي تصدر صوتا عاليا قبل انهيار جزء من الجسر، مما أدى لسقوط مركبتين وكتلة من الخرسانة والصلب في النهر مساء الخميس، وقال مسؤولون إنه تعين إنقاذ ثلاثة أشخاص.

وعلى الرغم من عدم مقتل أحد فان انهيار الجسر الصلب والذي بني عام 1955 أثار نداءات من جديد من جانب النواب في العاصمة واشنطن ومناطق اخرى لزيادة الاستثمار في البنية الاساسية الهرمة والمتهالكة في بعض الحالات.

ولكن مسؤولي ولاية واشنطن قالوا: إن المؤشرات الاولية توضح أن الجسر الذي فحص مرتين العام الماضي لم تكن به عيوب هيكلية، وأنه سقط بسبب قوة صدمة الشاحنة لأحدي عوارضه.

وقال حاكم ولاية واشنطن جاي انسلي في مؤتمر صحفي في ماونت فيرنون: "وقع تصادم بين شاحنة ثقيلة جدا ربما كانت تسير بسرعة ليست قليلة، وليس عارضة واحدة فقط وانما ربما عدة عوارض وتعطلت".

ويقل مسؤولون إن الجسر الذي يبعد 90 كيلومترا شمالي سياتل لم يكن من بين الجسور، التي أدرجتها الدولة كجسور بها"عيوب هيكلية" والتي في بعض الحالات يكون لها صلة بالجسور التي لايمكنها حمل حمولتها المرورية المستهدفة.

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