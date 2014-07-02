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جهاز مدينة السادات يوفر فرص تدريبية لطلبة الجامعة

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جهاز مدينة السادات يوفر فرص تدريبية لطلبة الجامعة جهاز مدينة السادات يوفر فرص تدريبية لطلبة الجامعة

أعلن الدكتور صلاح البلال عن تقديم المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز مدينة السادات فرص لتدريب طلاب الجامعة فى مختلف المجالات الحكومية و مجال الشئون القانونية و المحاسبات وفى المدارس الحكومية و التدريب فى مزارع المدينة .

وأشار إلى توفير التدريب اللازم لطلاب الجامعة فى مصانع المدينة المختلفة،  كما أبدى شكره لمجلس أمناء المستثمرين لمدينة السادات، نظراً لاستعداده لتوفير تدريبات لطلاب جامعة مدينة السادات على كيفية إعداد السيرة الذاتية و كيفية تقديم أنفسهم فى مجالات العمل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة الأخيرة المنعقدة برئاسته و حضور الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور رفاعى ابراهيم رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و عضوية عمداء كليات و معاهد الجامعة ومشاركة أمين عام الجامعة .

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