محافظ الغربية : إدخال الصرف الصحي لـ23 قرية بالمحلة نهاية سبتمبر المقبل

أعلن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية عن بدء العمل فى استكمال مشروع الصرف الصحى بقريتي الكمالية وكفر فياله التابعتان لمركز المحلة والذى بدأ العمل به منذ أربع سنوات ووصلت نسبة التنفيذ فيه الى 75% بعد إزالة كافة المعوقات .

وأشار محافظ الغربية الى أنه سيتم إدخال الصرف الصحي إلى 23قرية من قرى مركز المحلة نهاية 30سبتمبر القادم بعد الإنتهاء من محطة الصرف الصحى بمنطقة أبودراع.

وطالب محافظ الغربية بدراسة امكانية توصيل مياه الشرب النقية الى قرية كفر فيالة من محطة مياه سمنود مباشرة بعد زيادة ضغط المياه الواصل للقرية كأحد مطالب أهالى القرية الرئيسية وكذلك ضم أحد مساجد القرية إلى وزارة الأوقاف وتعيين أمام وخطيب دائم لهذا المسجد.