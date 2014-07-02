بالأسماء| العشرة الأوائل بالدبلومات الفنية على مستوى محافظة مطروح

كتب : محمد بخات منذ 40 دقيقة

بلغت نسبة النجاح على مستوى الدبلومات الفنية بمحافظة مطروح، 54.84 %، وحصل طلاب قسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعة، على 7 من مراكز أوائل المحافظة، من بين 10 طلاب، بينما حصد طالبات مدرسة مرسى مطروح الصناعية بنات، على الثلاثة مراكز الأخرى من أوائل المحافظة، ولم تحصل المدارس الصناعية الأخرى بالإدارات التعليمية خارج نطاق إدارة مرسى مطروح التعليمية، على أية مراكز من بين العشر الأوائل، التي فازت بها إدارة مطروح التعليمية.

وحصل الطالب "سالم فتحي على الصغير"، من مدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين "قسم البترول"، على المركز الأول على مستوى المحافظة، بمجموع 507.5، بنسبة مئوية 89.4%، وحصل على المركز الثاني الطالب "أحمد إبراهيم أحمد الطوخي" بقسم البترول 86%، والطالب "محمد عبدالسلام محمد"، قسم البترول على المركز الثالث بمجموع 85.79%، وحصلت "صفاء عبدالرحمن علي" بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنات على المركز الرابع بمجموع 85.50%، و"زكي إبراهيم زكي"، المركز الخامس بقسم البترول بمجموع 85.26%، و"عبدالستار سالم"، قسم البترول، المركز السادس بمجموع 83.51%، و"عطيات أحمد محمد"، المركز السابع، و"مازن نصر إبراهيم" قسم البترول المركز الثامن بمجموع 82.54%، و"محمد رضا أحمد"، بقسم البترول بالمركز التاسع بمجموع 82.28%، وحصل على المركز العاشر "خديجة محمود عبدالمجيد"، بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنات بمجموع 82.26%.



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أسماء العشرة الأوائل بالدبلومات الفنية بمحافظة مطروح