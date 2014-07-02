"المالكي": العراق دولة دستور وليس من حق أحد استغلال الوضع الحالي

كتب : عزة عطية منذ 20 دقيقة

أكد نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، أن الإرهاب في دولته يريد أن يقضي على الديمقراطية، ولا مكان للأمن بدون استقرار سياسي في العراق، مشيرًا إلى أن إعلان الخلافة بمثابة رسالة لدول العالم، مشيدًا بكل المواطنين الذين تظاهروا وقدموا أرواحهم شهداء.

وطالب المالكي، خلال كلمة ألقاها، منذ قليل، كل المعنيين من مؤسسات الرسمية بالدولة، بأن يكون هناك جهد كبير، وذلك لتوفير الحماية للمواطنين النازحين.

وأكد المالكي أن العراق دولة دستور وليس من حق أحد استغلال الوضع الحالي، مؤكدًا أن أبناء الشعب العراقي قلقون على الوضع السياسي، وأنه لا بديل عن الجلوس على طاولة المفاوضات، وأن الإجراءات ستكون عنيفة في المرحلة المقبلة، معلنًا تقديمه العفو عن كل العشائر الذين لم يتورطوا في سفك الدماء.