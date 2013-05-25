بالصور .. حفيد سيد قطب بالدقهلية يثبت نسبه والقوى السياسية تضامن معه ضد الإخوان

قال هشام لطفى المتحدث بأسم اللجنة وأمين تنظيم الحزب الناصرى بالدقهلية أن لجنة التنسيق بين الاحزاب السياسية و القوى الوطنية المشاركة فى جبهة الانقاذ فى اجتماعها الاخير المنعقد بمقر حزب التجمع بالدقهلية أعلنت عن تضامنهم مع الناشط السياسى عز الدين عبد الرحمن حفيد سيد قطب بعد الهجمة الشرسة التى تعرض لها بسبب نقدة لجماعة الاخوان حسب وصفهم .

وجاء فى البيان الذى أصدرته اللجنة أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد قاموا بشن حملة وصلت الى حدالتشكيك فى صلة قرابتة بالشيخ سيد قطب والتهديات التى وصلت اليه بتصفيتة وعليه اعلن الحضور من قيادات الاحزاب والقوى الوطنية تضامنهم الكامل مع الناشط السياسى عز الدين عبد الرحمن وحملت جماعة الاخوان ومكتب الارشاد اى تبعات سياسية ومعنوية أو حتى جسدية قد يتعرض لها عز الدين .

وأشار البيان أن احزاب الدقهلية والقوى الوطنية ترى أن أسلوب الوعيد والتهديد الذى تنتهجة جماعة الاخوان ولجانها الالكترونية هو اسلوب قد عفى عليه الزمن وانه قد اصبح اسلوبا مقيتا ومهينا لا ينتج عنه سوى مزيد من حالة السخط الشعبى لجماعة اصبحت لا تطيق أى نقد من أى نوع بعد أن حاولت أن تبسط سيطرتها على مفاصل الدولة واخونتهابل انها اصبحت فى حالة ارتباك شديد بسبب تصريحات الناشط السياسيى حفيد سيد قطب للجماعةالرافضة لاسلوب حكم الاخوان الفاشلة التى اودت بالبلاد الى حالة الافلاس السياسى والاقتصادى والاجتماعى

وقال البيان لذلك ترفض لجنة التنسيق بين الاحزاب السياسية والقوى الوطنية والاحزاب المشاركة فى جبهةالأنقاذ اسلوب التهديدات والتخوين والتشكيك حتى فى صلة القرابة التى يتعرض لها الناشط السياسى عز الدين عبد الرحمن وان القوى الوطنية تعلن تضامنها بكافة الاشكال القانونيةوالسياسية معه فى حالة تعرضه واستهدافة بأى شكل من قبل جماعة الاخوان ومكتب الارشاد وحتى زراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وفقا لما جاء بالبيان

ويقول عزالدين ان الشيخ هو (خال والدتى) أى جدى، أى أنا هنا فى حالة “الحفيد فأناحفيدة لشقيقته الصغيرة حميدة قطب إبراهيم حسين الشاذلى وهو ما تثبتة الشهادات الرسمية(شهادة ميلادعزالدين ووالدتة وشهادة وفاةجدتة وشقيقة الشيخ وشهادة وفاة الشيخ)

وأضاف عزالدين انةاحدمعارضى جماعه الاخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية و حفيد الشيح سيد قطب مستنكراقيام أعضاء جماعه الأخوان المسلمين بالتشكيك فى نسبة للشيخ سيد قطب كونة معارض لهم .

وأضاف عزالدين فى تصريحات خاصة أن مكتب الإرشاد بمحافظة أسيوط أرسل بعض أعضاءة إلى قرية موشا بمركز أسيوط، وسألوا عن صلة قرابتى بالشيخ سيد قطب، فأجاب أعمامى وأخوالى وأهل القرية بأننى حفيد الشيخ سيد قطب لشقيقته الصغيرة حميدة قطب إبراهيم حسين الشاذلى.

وأشارعزالدين إلى ان الجماعه تحاول تجريدى من نسبى للشيخ للأدلاء بتصريحات معادية للجماعه فى العديد من المؤتمرات التى أحضرها فى جميع المحافظات فى الحملة التى بدأتها منذ عدة أسابيع للكشف عن مساوىء جماعه الأخوان المسلمين .

وأكد عزالدين أن الجماعه تنشر الأشاعات بين عائلتى بأنى أقوم بمهاجمة جدى الشيخ سيد قطب فى شخصةعلى الرغم من ان ما افعلى عكس ذلك فأنا أطالب فى جميع ندواتى ومؤتمراتى أنة يجب أن تخلد ذكرى الشيخ بأنشاء مكتبة عامة كبيرة بأسمة أو يطلق أسمة على أحد الشوارع الكبيرة والمدارس أو أحد المساجد الكبيرة كون الشيخ سيد قطب يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية التي وجدت في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وله العديد من المؤلفات والكتابات حول الحضارة الإسلامية، والفكر الإسلامي مشيرا الى عدم مهاجمة الشيخ ولكن مهاجمة الجماعه الحالية التى ضلت الطريق حسب وصفة.