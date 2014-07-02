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آلاف العراقيين يطلبون اللجوء في تركيا

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أفادت تقارير إعلامية بأن الآلاف من العراقيين تدفقوا إلى مدينة اسطنبول التركية طالبين اللجوء، وذلك في ظل ما تشهده بلادهم من اضطرابات وأعمال عنف نتيجة سيطرة تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف اختصارًا باسم «داعش» على العديد من المناطق المهمة في العراق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية «تي آر تي» أن عراقيين من مدن الموصل وتلعفر وبغداد فروا خوفًا من عنف «داعش» وغادروا البلاد من خلال حافلات تابعة لشركات تركية تعمل بين إربيل واسطنبول.

وأشارت «تي آر تي» إلى أن آلاف العراقيين غادروا أيضًا المدن التي تشهد اشتباكات ضارية مع مسلحي «داعش» مثل الموصل وبيجي وتكريت وصلاح الدين وديالى والأنبار، واتجهوا إلى مدينتي إربيل والسليمانية خوفًا على حياتهم.

وأضافت أنه من هناك يستقل العراقيون حافلات متجهة إلى محافظات أنقرة واسطنبول وكونيا في تركيا، فيما كثفت شركات الحافلات في إربيل عدد رحلاتها اليومية إلى تركيا، حيث زادتها من 5 إلى 9 رحلات.

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