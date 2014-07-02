سائق يمنع «منقبة» من ركوب حافلة في هولندا

مَنع سائق إحدى حافلات النقل العام، في مدينة ليليستاد بمقاطقة «فليفولاند» الهولندية؛ سيدة منقبة من ركوب الحافلة؛ بسبب ارتدائها النقاب.

وأوضح بيان لمكتب لجنة «المعاملة المتكافئة» في المقاطعة؛ أن السائق قال للسيدة «أنا مدير الحافلة»، ومنعها من الركوب، حسبما أفادت السيدة وشهود العيان.

ولفت اللجنة إلى أنها بعثت كتاباً بهذا الخصوص إلى الشركة التي تتبع لها الحافلة، وأن التقدم بشكوى إلى الشرطة، مرهون برد الشركة، الملزمة بنقل كافة الركاب دون تمييز، بحسب قوانين البلاد.

وذكرت قتاة تلفزيونية محلية، أن إدارة الشركة تحدثت مع السائق، الذي قدم اعتذاراً عن تصرفه تجاه السيدة المنقبة، بعد حديث الإدارة معه.