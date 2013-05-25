دكتورة شريفة أبوالفتوح تكتب: ما هى أنواع الدهون؟

تلعب الدهون دورا أساسيا فى حياتنا، فكثيرا ما نسمع عن مضار الدهون ومرات أخرى نسمع أو تقرأ عن أهمية الدهون ولكن سأقف أمام نوعية الدهون، وأوضح الصحى منها، وفائدته، وتأثيره، على صحة الإنسان وكذلك الدهون غير الصحية، والتى يجب على الإنسان تجنبها تماما أول الأمر لابد وأن أوضح عدد السعرات الحرارية فى الدهون وهى موحدة فالجرام الواحد من الدهون نساوى تسع سعر حرارى أى إن نوع الدهون بالنسبة للخصائص الموحدة للدهون وهى أن الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون بدون أى ضوابط أوحساب للسعرات الحرارية سيؤدى حتما إلى زيادة فى الوزن.

أما بالنسبة لأنواع الدهون وفائدتها للجسم فهى كالآتى :_

هناك 3 أنواع من الدهون

> 1- الدهون، المشبعة وهى تشمل الدهون الحيوانية وكذلك الزيوت المهدرجة وأيضا الزيوت التى تتجمد فى درجة حرارة الغرفة.

> وهى أسوأ أنواع الدهون حيث إن تناول هذه الدهون له خطر مباشر على القلب والشرايين، كما أن الدهون المحولة ( المارجرين، السمن الصناعى) يضاعف من فرص الإصابة بسرطان الثدى لذلك فإنه من غير الممكن استبدال الدهون الحيوانية بالدهون المصنعة.

> 2- دهون عديدة عدم التشبع وهى مثل زيت الذرة أو عباد الشمس أو زيت بذر القطن أو زيت العصفر وهى تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 6، ونسبة قليلة من أوميجا3، ولكن لابد وأن يكون هناك توازن بين أوميجا 3 – أوميجا 6 حيث أن هذه الأنواع من الدهون إذا تم تناوله بطريقة عشوائية قد يكون له بعض الأضرار على الصحة حتى أن بعض العلماء قاموا بإطعام الحيوانات نظاما غذائيا يكثر فيه الأحماض الدهنية من نوعية أوميجا 6 وتقل فيها أوميجا 3، فكانت النتائج سلبية حيث كبرت الأورام السرطانية بسرعة كبيرة، وأصبحت سريعة الانتشار، وعندما سمحوا لهذه الحيوانات بالإفراط فى الطعام ازداد وزنها وانعدمت الاستجابة للأنسولين كما تراجعت قدرتها الفكرية وأوضاعها كما أنها تؤدى إلى انخفاض نسبة الكوليسترول الكلى (الصحى والضار).

3- الدهون الأحادية عدم التشبع مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا زيت السمسم، زيت بذر الكتان وهى تحتوى على أوميجا -3 بوفرة لذلك هى مفيدة لجسم الإنسان فمثلا زيت الزيتون، يساعد فى تخفيض ضغط الدم وله تأثير على الكوليسترول الضار فقط، ففى إحدى الدراسات التى شملت ست عشرة سيدة مما يعانين من ارتفاع متوسط فى ضغط الدم انخفض ضغط الدم لديهن من 161/94 إلى 151/85، عند تناولهن زيت الزيتون لمدة شهر والسبب العلمى لذلك، هو أن الكبد يقوم بتكسير الدهون الغذائية ( التى تدخل إلى الجسم عن طريق الطعام) إلى الأحماض الدهنية التى تكونها هذه الزيوت إلى مواد شبة هرمونية فعند تناول الزيوت الغنية بأوميجا 6 (زيت الذرة وعباد الشمس) فتحول فى الجسم إلى نوع من الإيكوسانويدات وهو مسبب لانقباض الشرايين مما يدفع القلب إلى العمل بجهد أكبر وضخ أكبر فبالتالى أدى إلى ارتفاع ضغط الدم أما الزيوت الغنية بأحماض أوميجا 3 ( زيت الزيتون) فتتحول إلى ثرومبوكساين وهو ذو فاعلية ضئيلة فى التسبب بانقباض الشرايين، كما أن أوميجا 3 تزيد من تصنيع أوكسيد النيتروجين الذى يعمل على إرخاء أو تخفيف انقباض الشرايين.

وأخيرا فإن زيت الزيتون يحتوى على مادة ( squalene) التى تعمل على تخفيض معدل الكوليسترول فى الدم فلقد أظهرت الأبحاث أن استعمال سكوالين كمكمل غذائى لمدة 5 أشهر أدى إلى انخفاض كوليسترول (LDL) السيئ بنسبة 22%.

وهنا يأتى السؤال هل حذف الدهون من الغذاء اليومى يعتبر من العادات الصحية؟ والإجابه هنا لا، فإن النظام الغذائى الذى يحتوى على النشويات الكافية والدهون القليلة يسبب اختلالا فى توازن الكوليسترول فى الجسم فهى تخفض معدل كوليسترول السيئ LDL وكذلك الحسن ( HDL) على السواء تماما مثل زيوت أوميجا 6 لذلك فإن حذف الدهون من النظام اليومى اعتقاد خاطئ، كما أنه هناك بعض هناك بعض الخضراوات التى تعتبر أساسية للوقاية من الإصابة بالسرطان والأمراض المختلفة مثل الطماطم فهى تحتوى على مادة الليكوبين التى تحمى من الإصابة بسرطان البروستاتا والثدى والبنكرياس، تكون أكثر فاعليه اذا اضيف لها زيت الزيتون كما ان احماض الاوميجا 3 تقوم بمضاعفته فعاليه العلاج الكيميائى والاشعاعى للسرطان فلقد ضاعف النظام الغذائى الغنى بزيت السمك وزيت الزيتون فعاليه العلاج الكيميائى المعروف ب mitomyein عشر مرات كما خفف من سمية العلاجات الكيميائية كذلك أغلب الأدوية التى تستخدم فى علاج التهابات المفاصل تسبب تأثيرات جانبية حادة ولكن إضافة أحماض أوميجا – 3 إلى الطعام اليومى يخفف من تصنيع العوامل المحفزة للالتهابات، هنا يأتى السؤال الثانى والأهم وهو ما هو الطعام الذى يجب أن تناوله يوميا أو النظام الغذائى الذى يوفر لنا الدهون المناسبة مع مراعاة عدم زيادة الوزن.

الإفطار:_ شريحتان من التوست الغنى بالردة.

- قطعة من الجبن قليل الدسم.

- طماطم + مل زيت زيتون.

السناك

2 فاكهة بألوان مختلفة

الغداء

- قطعة من السمك أو الدجاج فى حدود 120 جراما

- زيت زيتون - سلطة بجميع المكونات

- شريحة من التوست الأسمر – خضراوات

السناك

سلطة يونانية ( 2/1 خيار – 1 طماطم 30 جرام ) جبنة فيتا – 5 حبات زيتون – ملعقة زيت زيتون).

شريحة من التوست الأسمر

أو سلطة تونة ( كالسابق مع استبدال جبنة فيتا بنصف علبة تونة).