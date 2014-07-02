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البورصة تستقبل ضريبة الارباح الرأسمالية بأداء باهت وخسارة 24 مليون جنيه

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البورصة تستقبل ضريبة الارباح الرأسمالية بأداء باهت وخسارة 24 مليون جنيه البورصة تستقبل ضريبة الارباح الرأسمالية بأداء باهت وخسارة 24 مليون جنيه
عونى: الثقافة الضريبية لدى المتعاملين بسوق مفقودة وموجة هروب قريبا

كتب : أيمن صالح منذ 28 دقيقة

استقبلت مؤشرات البورصة أول يوم عمل بعد إقرار رئيس الجمهورية لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، بجلسة أمس على تباين لأداء مؤشراتها ، حيث تراجع المؤشر الرئيسى والمؤشر العشرينى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمؤشر واسع النطاق، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

وسجل رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 477,580 مليار جنيه مقابل 477,604 مليار بختام جلسة أول أمس ، متراجعا بقيمة 24 مليون جنيه ، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إي جى إكس 30" متراجعا بنسبة 0.24%، وتراجع مؤشر "إي جى إكس 20" بنسبة 0.23%، فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.85%، وارتفع مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وقال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن اداء السوق لم يعكس ردة الفعل تجاه ضريبة الارباح الرأسمالية على تعاملات الاسهم بالبورصة، لافتا الى أن الجلسات المقبلة قد تشهد تراجعات كبيرة مدعومة بما حدث اليوم اذ كونت بعض المؤسسات مراكز مالية استعدادا لموجة بيع كبيرة، وقال لـ"الوطن" إن ثقافة التعامل مع ضرائب على البورصة مفقودة فى مصر ما يدفع المتعاملين للهروب قريبا نحو اسواق اخرى لا تفرض بها ضرائب.

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