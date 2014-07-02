أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

روسيا تلغي العمل بالتوقيت الصيفي

Google+ Print
روسيا تلغي العمل بالتوقيت الصيفي روسيا تلغي العمل بالتوقيت الصيفي

الدوما-مجلس النواب الروسي

أصدر البرلمان الروسي “الدوما” ،  قرارًا بإلغاء تقديم الساعة الدائم الذي كان يلاقي استهجانًا واسعًا في البلاد.

وكان فرض “التوقيت الصيفي” بشكل دائم في عام 2011، واحدًا من المبادرات الأكثر شهرة، والأقل شعبية التي أطلقها الرئيس دميتري ميدفيديف، فقد أرغم مئات الملايين من الأشخاص على الخروج إلى وظائفهم في الظلام الدامس طوال أشهر الشتاء، وفي ديسمبر لم تكن الشمس تسطع في سماء موسكو حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وقام مجلس الدوما، بالتصويت ب 442 صوتًا مقابل صوت واحد يوم الثلاثاء لإعادة التوقيت العادي هذا الخريف واستمرار العمل به طوال العام، ولن يؤدي القرار إلى تقليص فترة الشتاء في روسيا، وإنما سيقلل من حدة التذمر المرتبط بها.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا