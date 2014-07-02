روسيا تلغي العمل بالتوقيت الصيفي

أصدر البرلمان الروسي “الدوما” ، قرارًا بإلغاء تقديم الساعة الدائم الذي كان يلاقي استهجانًا واسعًا في البلاد.

وكان فرض “التوقيت الصيفي” بشكل دائم في عام 2011، واحدًا من المبادرات الأكثر شهرة، والأقل شعبية التي أطلقها الرئيس دميتري ميدفيديف، فقد أرغم مئات الملايين من الأشخاص على الخروج إلى وظائفهم في الظلام الدامس طوال أشهر الشتاء، وفي ديسمبر لم تكن الشمس تسطع في سماء موسكو حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وقام مجلس الدوما، بالتصويت ب 442 صوتًا مقابل صوت واحد يوم الثلاثاء لإعادة التوقيت العادي هذا الخريف واستمرار العمل به طوال العام، ولن يؤدي القرار إلى تقليص فترة الشتاء في روسيا، وإنما سيقلل من حدة التذمر المرتبط بها.