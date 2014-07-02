صحيفة أمريكية : مصر تبدأ شراء برامج إلكترونية من شركات أجنبية لمراقبة الإنترنت

أفادت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية، أن السلطات في مصر تعكف على إحكام رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث استدرجت مناقصات من شركات أجنبية لتوريد برامج إلكترونية تساعدها في التعرف على ما يدور من أحاديث وحوارات في الشبكة العنكبوتية.

ومن شأن تلك البرامج أن تُسهِّل مراقبة اتصالات المعارضين للحكومة، وتجعل حتى أنصار المعارضة الذين آثروا البقاء في منازلهم في موضع خطر بحسب ما أفادت الصحيفة.

وتقول السلطات إنها بحاجة لمثل تلك البرامج من أجل “محاربة الإرهاب” خاصة بعد الأحداث الأخيرة في محيط قصر الاتحادية والتي أسفرت عن مقتل ضابطين شرطة.