أحلام تثير الضحك في "أرب أيدول" بوجبة الـ"كنتاكي"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 24-05-2013 23:54

لا تمر حلقة من برنامج "آراب أيدول" دون أن تثير تصريحات الفنانة أحلام الجدل حولها.

في حلقة اليوم من البرنامج، والذي يعرض على شاشة "الحياة"، وعقب أنتهاء المتسابق زياد خوري، من أداء أغنية للفنان محلم بركات، انطلقت تصريحات أحلام، حيث عقب تعليق كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم على أداء خوري، وحين جاء الدور عليها أعلنت إنها ترغب في الحصول على وجبة "كنتاكي"، وقالت: "أنا باقول لكنتاكي سأعمل عليكم حملة على تويترالخاص بي، إن لم تأتوا لي بوجبة"، وتابعت "لو مافي كنتاكي في الفندق سأفعل مشاكل كبيرة".

وأثار حديث أحلام الضحك بين جميع أعضاء لجنة التحكيم.