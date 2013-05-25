مدير أمن البحر الأحمر يكرم الضباط والأفراد المتميزين

كتب : صلاح عبدالله السبت 25-05-2013 01:27

كرمت، مساء أمس، مديرية أمن البحر الأحمر عددا من الضباط وأفراد الشرطة المتميزين في عملهم.

حضر التكريم اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر نائبا عن وزير الداخلية، والعميد منتصر عويصة مفتش الأمن العام بالمديرية والعميد جرير مصطفى مدير مباحث المديرية والعقيد أحمد الصادق رئيس المباحث وعدد من قيادات مديرية الأمن.

يشار إلى أن الضباط المكرمين هم: العقيد عبد العظيم مصطفى شلبي، والرائد عمرو سعيد محمد وعلي سمير محمد وعماد عبد السلام محمد ومحمد نبيل أحمد، وكل من النقباء عمر محمد عمر وكريم محمود الضبع وأحمد أحمد الطريفي ومحمد وفيق مصطفى ومحمد بسطويسي محمد ومحمد علي محمد ومحمد أحمد الطريفي، وكل من الملازم أول محمد نشأت عبد الحكيم وطارق حسين أحمد، والموظفة رحيل زمزي رزق الله ورشيدي محمد إبراهيم، وكل من أمناء الشرطة خالد عبدالرحيم القناوي والرقباء محمد عطية عبد اللطيف وعلي حسن علي وحمدي إبراهيم محمد، والمجندون حمودة قاسم محمد رجب ملاحظ عبد الوهاب.