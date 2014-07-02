حوار - باسم مرسي: مكالمة مرتضي والرقم 10 سبب انتقالي للزمالك

تحدث باسم مرسي مهاجم الزمالك الجديد مع FilGoal.com عن العديد من الأسئلة و الاستفسارات حول انتقاله من الأنتاج الحربي إلى الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك يوم الثلاثاء إتمام التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الأنتاج لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، على الرغم من اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي.

فما سر تغيير وجهته من الأهلي إلى الزمالك، ولماذا فضل القلعة البيضاء عن المارد الأحمر، وما رأيه في ميدو، كلها أسئلة، أجاب عنها المتألق باسم مرسي في الحوار التالي.

- من هم الأندية التي أرسلت عروض لإدارة الأنتاج من أجل التعاقد معك؟

3 عروض، من الأهلي والزمالك وإنبي، ولكني لم أجلس مع أيا منهم.

- كيف تعاملت إدارة الأنتاج مع العروض المقدمة إليك؟

لقد استدعتني الإدارة، وبلغتني بالعروض المقدمة لي، وقتها اختارت الانتقال إلى إنبي، ولكن الإدارة أخبرتني إما أن أنتقل لنادي أكبر " خطوة أكبر"، أو أستمر لنهاية عقدي مع الفريق، الذي كان سينتهي بعد عام.

- وكيف بدأت المفاوضات مع الأهلي؟

جلسة جمعت بين وكيل أعمالي كريم حلمي مع إدارة الأهلي، وكنت بالفعل في طريقي للانتقال هناك.

- ما سر التغيير المفاجئ في وجهتك بين الأهلي والزمالك؟

التغيير جاء بعد مكالمة أحمد سليمان ومرتضي منصور شخصيا لي.

- ولماذا وافقت على عرض الزمالك بدلا من الأهلي؟

وافقت على الانتقال إلى الزمالك لأنهم كانوا الأكثر جدية، فمرتضي كلمني شخصيا، ووافق على كل متطلباتي المالية، إلى جانب موافقته مباشرا علي طلبي بارتداء رقمي المفضل الرقم 10، بالإضافة أني زمالكاوي.

- ما طموحاتك مع الفريق الأبيض؟

طموحي كبير جدا، وهدفي أتقيد مع الفريق في إفريقيا، وأفوز معهم الموسم القادم بالثلاثية الدوري والكأس وبطولة إفريقيا، متأكد إني هكون النجم الأول في الزمالك زى ما كنت في الأنتاج.

- في ظل تعاقدات الزمالك المستمرة مع العديد مع الصفقات الجديدة، ممكن يكون له تأثير عليك؟

حتى مع تعاقدات النادي مع العديد من المهاجمين والصفقات الجديدة متأكد أني هكون نجم الفريق، وعلى العكس فأتمني المزيد والمزيد من الصفقات والدعم للزمالك.

- في الأخير، كيف تري التدرب تحت قيادة أحمد حسام ميدو؟

التدرب تحت قيادة ميدو سيفيدني جدا، أتمني أن يستمر في تدريب الفريق، فهو قادر على الفوز بكل البطولات الموسم القادم، وفي حالة رحيله فأتمني تواجد المدرب البرتغال دوارتي كمدير فني.