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البورصة تواصل التراجع الجماعي فى منتصف الجلسة

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البورصة تواصل التراجع الجماعي فى منتصف الجلسة البورصة تواصل التراجع الجماعي فى منتصف الجلسة

كتب : أيمن صالح الأربعاء 02-07-2014 13:00

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعى خلال تعاملات منتصف جلسة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، بعد إقرار رئيس الجمهورية ضرائب الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.

وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.98%، وخسر مؤشر "إي جى إكس 20" بنسبة 0.99%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.22%، وتراجع مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكانت المؤشرات استهلت تعاملاتها الصباحية بجلسة اليوم ، على تراجع جماعى، متأثرة بإقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى التعديلات الجديدة على قانون الضرائب، ومنها ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إي جى إكس 30" بنسبة 0.75%، وتراجع مؤشر "إي جى إكس 20" بنسبة 1.01%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.5%، وخسر مؤشر "إي جي إكس 100" الأأوسع نطاقا بنسبة 0.57%..

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