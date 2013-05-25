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شركة طيران صينية تعتزم شراء 100 طائرة "إيرباص"

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شركة طيران صينية تعتزم شراء 100 طائرة "إيرباص" شركة طيران صينية تعتزم شراء 100 طائرة "إيرباص"

ذكرت تقارير إخبارية، أن مجموعة "إير تشاينا"، أكبر شركة طيران فى الصين، وشركة "شينشن إيرلاينز"، التابعة لها، وقعتا اتفاقا لشراء نحو 100 طائرة "إيرباص 320" مقابل 8.85 مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيان لمجموعة "إير تشاينا" موجه إلى بورصة هونج كونج، القول إنها وافقت على شراء 60 طائرة طراز "إيرباص 320" من إنتاج شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات المدنية، مقابل 5.73 مليار دولار، حيث سيتم سدادها نقدا على دفعات، مع الحق فى شراء 40 طائرة إضافية بنفس الشروط.

ومن المتوقع تسليم الطائرات الـ60 على مراحل خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

كما وافقت شركة "شينشن إيرلاينز" على شراء 40 طائرة من طراز إيرباص 320 مقابل 3.48 مليار دولار، سيتم سدادها أيضا نقدا.

ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات على مراحل خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

ومن المنتظر أن تعزز هذه الصفقة الطاقة التشغيلية لأسطول "إير تشاينا جروب" التى زادت بنسبة 15.9% بنهاية 2012.

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مصر 365