«داعش» ينفذ حملة مداهمات في البوكمال بعد سيطرته على المدينة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) نفذ حملة مداهمات لمنازل مواطنين واعتقالات، طالت عددًا من المواطنين في مدينة البوكمال، شرقي سوريا، التي سيطر عليها التنظيم الثلاثاء بشكل كامل.

وكان التنظيم سيطر الثلاثاء على المدينة الواقعة بمحافظة دير الزور، على الحدود الشرقية لسوريا، عقب اشتباكات مع «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، والكتائب الإسلامية استمرت لأيام.

وأضاف «المرصد»، في بيان، أن جبهة النصرة قصفت بعد منتصف ليل الثلاثاء بقذائف الهاون مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة البصيرة وقرية الزر اللتين يسيطر عليهما «داعش»، مما أدى لمقتل رجل وزوجته وشقيقة زوجته وابنتيها في قرية الزر.

كما قصف التنظيم بعد منتصف الليل بالمدفعية مناطق في بلدة الشحيل المعقل الرئيسي لجبهة النصرة في سوريا.

في غضون ذلك، تمكن ناشطون في مدينة الرقة من تسجيل شريط مصور يظهر طلب أحد القياديين في الدولة الإسلامية من المصلين في المسجد «مبايعة أمير المؤمنين البغدادي»، وكان من بين المبايعين عدد لا بأس به من الأطفال.