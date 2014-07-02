أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«داعش» ينفذ حملة مداهمات في البوكمال بعد سيطرته على المدينة

Google+ Print

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) نفذ حملة مداهمات لمنازل مواطنين واعتقالات، طالت عددًا من المواطنين في مدينة البوكمال، شرقي سوريا، التي سيطر عليها التنظيم الثلاثاء بشكل كامل.

وكان التنظيم سيطر الثلاثاء على المدينة الواقعة بمحافظة دير الزور، على الحدود الشرقية لسوريا، عقب اشتباكات مع «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، والكتائب الإسلامية استمرت لأيام.

وأضاف «المرصد»، في بيان، أن جبهة النصرة قصفت بعد منتصف ليل الثلاثاء بقذائف الهاون مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة البصيرة وقرية الزر اللتين يسيطر عليهما «داعش»، مما أدى لمقتل رجل وزوجته وشقيقة زوجته وابنتيها في قرية الزر.

كما قصف التنظيم بعد منتصف الليل بالمدفعية مناطق في بلدة الشحيل المعقل الرئيسي لجبهة النصرة في سوريا.

في غضون ذلك، تمكن ناشطون في مدينة الرقة من تسجيل شريط مصور يظهر طلب أحد القياديين في الدولة الإسلامية من المصلين في المسجد «مبايعة أمير المؤمنين البغدادي»، وكان من بين المبايعين عدد لا بأس به من الأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية