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مقتل 15 في معارك قبلية بوسط اليمن

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مقتل 15 في معارك قبلية بوسط اليمن مقتل 15 في معارك قبلية بوسط اليمن

كتب : (أ ف ب) - الأربعاء 02-07-2014 11:11

قتل يمنيا في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس بين قبيلتين على خلفية نزاع حول منطقة صحراوية تقع على الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة في وسط البلاد ويعتقد أنها غنية بالنفط، بحسبما أفادت مصادر قبلية اليوم.

وذكرت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلة البؤ طهيف التي معقلها محافظة مأرب وقبيلة بلحارث التي معقلها شبوة، بسبب منطقة صحراوية تدعي كل قبيلة ملكيتها لها.

وذكر شيخ قبلي أن "المعارك أسفرت عن مقتل شخصا من الطرفين وجرح آخرين".

وأوضحت مصادر قبلية متطابقة أن الطرفين استخدما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكانت شركة أجنبية بدأت قبل نحو عامين بأعمال التنقيب عن النفط في هذه المنطقة إلا أنها أوقفت نشاطها منذ أشهر دون أن توضح الأسباب وفقا للمصادر نفسها.

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