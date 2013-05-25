"6 إبريل" تشارك اليوم فى سلسلة بشرية للإفراج عن المعتقلين

أكد محمد عادل عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل أن الحركة ستشارك اليوم السبت فى سلسلة بشرية أعلى كوبرى 6 أكتوبر للإفراج عن المعتقلين والتنديد بحكم المرشد ونهج وزارة الداخلية.

يذكر أن 8 حركات وأحزاب ثورية أعلنت تظاهرها اليوم، للإفراج عن المعتقلين ورفض النهج المستمر فى تقييد نشطاء الثورة وتصفيتهم، مؤكدين أن وقفتهم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضد نظام انكشفت عورته وسقطت عنه كل أوراق التوت وسط تواطؤ صريح من النائب العام "الملاكى"، ولن نهدأ ولن نصمت حتى يتم الإفراج عن كل معتقلينا من السجون أو ليقوموا بفتح أبواب سجونهم لتستقبلنا جميعاً".

> تشارك فى الفعاليات حركات ثوار أكتوبر،وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، جبهة التغيير السلمى، هنحررهم، شباب من أجل العدالة والحرية، حزب مصر القوية "القاهرة".