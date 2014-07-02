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متهمو التحرش بالتحرير يخفون وجوههم خوفاً من التصوير

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متهمو التحرش بالتحرير يخفون وجوههم خوفاً من التصوير متهمو التحرش بالتحرير يخفون وجوههم خوفاً من التصوير

أرشيفية

أخفى المتهمون بالتحرش بفتيات التحرير وجوههم أمام كاميرات المصوريين الصحفيين، والقنوات الفضائية ، الذين تواجدوا بكثافة داخل قاعة المحكمة، فيما حرص المتهمين علي الجلوس داخل القفص، قبيل بدء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي في غرفة سرية، بغرفة المداولة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، الإتهامات الإحتجاز والسرقة وهتك العرض ،وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء طاوي وسنج دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي, واكدت النيابة العامة بان المتهمين عذبوا المجنى عليهن وجردوهن من ملابسهن واحدثوا اصابات فى اجسادهن من جراء الاعتداء عليهن وهتك عرضهن بالقوة وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة عليهم.

 

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