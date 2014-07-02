شكوي لمحافظ سوهاج بسبب طفح بالوعات الصرف الصحي لمدة 3أشهر

تقدم عدد من ساكنى عمارات الإسكان بمدينة ناصر،​​ والمجاورة للعمارة رقم 54، المخصصة كسكن لتمريض الجامعة ​بسوهاج، ​بشكوى للواء محمود عتيق ، محافظ سوهاج، بعد تجاهل المسئولين بحى شرق سوهاج لشكواهم المتكررة.

وأرجعوا الشكوي، إلي أن المنطقة تعاني من طفح بالوعات الصرف الصحى أمام العمارة 54 منذ ثلاثة أشهر دون أي إجابة، رغم مخاطبة الأهالى للجامعة و حى شرق وإدارة البيئة بالمحافظة بالإضافة إلى قيام الأهالى بتحرير محضر للمسئول عن السكن إلا أن المشكلة وما تمثلة تلك الصورة من خطر داهم على الصحة العامة قائم دون أدنى تدخل.