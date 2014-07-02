أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شكوي لمحافظ سوهاج بسبب طفح بالوعات الصرف الصحي لمدة 3أشهر

Google+ Print
شكوي لمحافظ سوهاج بسبب طفح بالوعات الصرف الصحي لمدة 3أشهر شكوي لمحافظ سوهاج بسبب طفح بالوعات الصرف الصحي لمدة 3أشهر

بالوعات الصرف الصحي في سوهاج

تقدم عدد من ساكنى عمارات الإسكان بمدينة ناصر،​​ والمجاورة للعمارة رقم 54، المخصصة كسكن لتمريض الجامعة ​بسوهاج، ​بشكوى للواء محمود عتيق ، محافظ سوهاج، بعد تجاهل المسئولين بحى شرق سوهاج لشكواهم المتكررة.

وأرجعوا الشكوي، إلي  أن المنطقة تعاني من طفح بالوعات الصرف الصحى أمام العمارة 54 منذ ثلاثة أشهر دون أي إجابة، رغم مخاطبة الأهالى للجامعة و حى شرق وإدارة البيئة بالمحافظة بالإضافة إلى قيام الأهالى بتحرير محضر للمسئول عن السكن إلا أن المشكلة وما تمثلة تلك الصورة من خطر داهم على الصحة العامة قائم دون أدنى تدخل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا