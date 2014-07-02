اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة في محاكمة الظواهري وآخرين بإنشاء تنظيم إرهابي

أشار المتهم وليد صبحى امام محكمة جنايات جنوب القاهرة فهمي فى محاكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و67 أخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة انة يتعرض لتعذيب داخل السجن وسوء المعاملة.

طالب متهم يدعى محمد موسى بإخلاء سبيله على ذمة القضية لإعالة أسرته التى بدون عائل وتحتاج للرعاية ولا يوجد احد يساعدها ، وطلب متهم اخر يدعى محمد عبد القادر عرضه على الطب الشرعى وعلاجه من كثرة التعذيب ، واخر بنقله للمستشفى لإصابته بالسكر والغضروف ، وقال متهم اخر انه تعرض لكسور فى القدم من كثرة التعذيب واطالب بعمل أشعة على حسابه وانه برىء وكان عائداً من السعودية لأخذ واجب العزاء في والده وتم القبض عليه ، فيما قال أحد المتهمين “اننى براء منكم ومن حكمكم ولا احاكم الا بشرع الله”.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا في تحرياتها عن القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر إبريل الماضي.

تضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهم بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.