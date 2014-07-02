بالصور… استنفار أمني بمحكمة بنها قبل محاكمة نجل المعزول بتهمة تعاطى مخدر الحشيش

أعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية، رفع حالة الاستنفار القصوي وحالة الطوارئ، قبيل بدء محاكمة نجل المعزول محمد مرسي في قضية حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي بداخل سيارة بمدينة العبور .

وتم فرض طوق أمني ودفع عدد من التشكيلات الأمنية حول أرجاء المحكمة، وأغلقت كافة المداخل والمخارج المؤدية إلي مبني قاعة المحكمة، بالإضافة إلي عدد من الأكمنه الثابتة والمتحركة وقوات الانتشار السريع، تحسباً لأي هجمات إرهابية من قبل عناصر الجماعه الإرهابية وأنصار المعزول .

يذكر أن المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها قرر إحالة المتهمين للمحاكمة بعد إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية إلي محكمة الجنايات وتوجيه تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما وبحوزتهما سيجارتا حشيش داخل سيارتهما بمدينة العبور .