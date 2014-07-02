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5 يوليو.. بدء اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي

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5 يوليو.. بدء اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي 5 يوليو.. بدء اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي

 وأضاف الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات هي أصل رقم الجلوس و عدد 2 صورة منه لكل اختبار وعدد 2 صورة شخصية لكل اختبار بالإضافة لسداد الرسوم المقررة لكل اختبار.

 وبالنسبة لكلية التربية الرياضية يتم التواجد بأماكن الاختبارات بالزي الرياضي وتجرى اختبارات كلية التربية النوعية ( موسيقى – فنية ) بمقر الكلية بقنا وكلية التمريض بمقر الكلية بقنا . واختبار قدرات كلية الفنون الجميلة ( عمارة – فنون ) بمقر الكلية بالأقصر واختبار كلية السياحة والفنادق بمقر الكلية بمدينة طيبة بالأقصر.

ويبدأ سحب الاستمارات من مقار الكليات وذلك طبقا للحروف الأبجدية حيث  تم تخصيص يومي السبت والاحد 5 و 6 يوليو 2014 للحروف ( أ .  ب .  ت .  ث ) ويومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 يوليو للحروف ( ج . ح . خ . د )  و يومي الاربعاء والخميس 9 و10 يوليو للحروف ( ذ .  ر .  ز . س ) ويومي الجمعة والسبت 11 و12 يوليو للحروف ( ش . ص . ض .  ط ) ويومي الاحد والاثنين 13 و14 يوليو للحروف ( ظ  .  ع  . غ  .  ف ) ويومي الثلاثاء والاربعاء 15 و16 يوليو للحروف ( ق .  ك  . ل .  م )  و يوم الخميس 17 يوليو للحروف ( ن .هـ  .  و .  ي ).

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