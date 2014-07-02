5 يوليو.. بدء اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي

وأضاف الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات هي أصل رقم الجلوس و عدد 2 صورة منه لكل اختبار وعدد 2 صورة شخصية لكل اختبار بالإضافة لسداد الرسوم المقررة لكل اختبار.

وبالنسبة لكلية التربية الرياضية يتم التواجد بأماكن الاختبارات بالزي الرياضي وتجرى اختبارات كلية التربية النوعية ( موسيقى – فنية ) بمقر الكلية بقنا وكلية التمريض بمقر الكلية بقنا . واختبار قدرات كلية الفنون الجميلة ( عمارة – فنون ) بمقر الكلية بالأقصر واختبار كلية السياحة والفنادق بمقر الكلية بمدينة طيبة بالأقصر.

ويبدأ سحب الاستمارات من مقار الكليات وذلك طبقا للحروف الأبجدية حيث تم تخصيص يومي السبت والاحد 5 و 6 يوليو 2014 للحروف ( أ . ب . ت . ث ) ويومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 يوليو للحروف ( ج . ح . خ . د ) و يومي الاربعاء والخميس 9 و10 يوليو للحروف ( ذ . ر . ز . س ) ويومي الجمعة والسبت 11 و12 يوليو للحروف ( ش . ص . ض . ط ) ويومي الاحد والاثنين 13 و14 يوليو للحروف ( ظ . ع . غ . ف ) ويومي الثلاثاء والاربعاء 15 و16 يوليو للحروف ( ق . ك . ل . م ) و يوم الخميس 17 يوليو للحروف ( ن .هـ . و . ي ).